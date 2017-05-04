Дамаск, 4 мая, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Сообщается, что, по подтвержденной по нескольким каналам информации, видеогруппа стрингеров телеканала «Аль-Джазира» в течение последних дней проводила постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения.

Эжен Делакруа. Арабские комедианты. 1948

Уточняется, что распространение этой фальшивки может начаться в ближайшее время в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд российских военных корреспондентов в Сирии ранее заявил, что готовится очередная провокация с целью обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирного населения.

В частности, речь шла о городе Серакаба, куда террористы согнали гражданских лиц и где была замечена съемочная группа «Аль-Джазиры». Также в этом городе были так называемые «Белые каски».