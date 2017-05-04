Рыбинск, Ярославская область, 4 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области дочери дважды Героя Советского Союза генерала армии Павла Батова примут участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Wikimedia.org П. И. Батов

Павел Батов родился 20 мая (1 июня) 1897 года в деревне Фелисово Рыбинского уезда Ярославской губернии. В Рыбинске будущий генерал начинал свою военную карьеру: 11 лет прослужил в воинской части на территории города. Он служил в армии с 1915 года по 1985, во время Великой Отечественной участвовал в обороне Крыма, Сталинградской битве, битве на Курской дуге, освобождении Польши.

Дочери генерала Елена и Наталья примут участи в шествии «Бессмертного полка» и праздничном митинге, возложат цветы к Вечному огню, который в 1975 году зажёг в Рыбинске их отец.

Дочери Батова встретятся с рыбинскими школьниками в школе №20 и в Сретенской школе Рыбинского района. Учебные заведения носят имя П.И. Батова. Дочери посетят родину отца — деревню Фелисово, там сохранился деревянный дом, в котором родился их отец.

«Дочери генерала Батова поддерживают с нашим городом тесную связь. Они часто сюда приезжают, встречаются со школьниками, заходят в администрацию города. Последний раз они были здесь 3 года назад. Они приняли участие в презентации книги «Генерал Батов» в городском музее-заповеднике, возложили цветы к памятнику генерала на Аллее Славы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы администрации города Наталья Сазонова.

Дочери приедут также на родину отца в год его 120-летнего юбилея — 1 июня, чтобы принять участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.