Ле-Гран-Саконекс, Швейцария, 4 мая, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) может принять решение по санкциям против Российской Федерации и Украины только после проведения песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба EBU.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия не принимает участие в «Евровидении-2017», так как украинские власти запретили въезд в страну для российской участницы конкурса Юлии Самойловой.

EBU предлагал несколько вариантов решения проблемы, но все они нарушали существующие правила проведения конкурса и российская сторона посчитала, что эти варианты не подходят. В частности EBU предлагал организовать спутниковую трансляцию выступления Самойловой, или заменить её на другого участника.

Также EBU требовал, чтобы украинская сторона разрешила Самойловой въезд на Украину, так как Евровидение — конкурс международный, и принимающая сторона должна обеспечить доступ всем участникам. Но Киев этим доводам не внял.

Теперь EBU хочет наказать украинскую сторону санкциями, так как упорство Киева привело к значительным финансовым потерям для Союза. Дело в том, что Россия не стала покупать права на трансляцию конкурса, поскольку российской участницы в нем не будет.

Однако EBU хочет наказать и Россию. Поводом для этого функционеры Союза назвали то, что Россия не участвовала в некоторых заседаниях в преддверии конкурса, которые состоялись в Киеве.