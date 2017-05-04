Душанбе, 4 мая, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Российская федерация официально амнистировала 102 тыс. таджикских трудовых мигрантов, сообщает сегодня, 4 мая, «Спутник Таджикистан» со ссылкой на информацию Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

JM Fumeau Таджикистанец

Российские власти «простили» таджикистанцам нарушение пунктов 4 и 8 статьи 26 Федерального закона «О порядке выезда и въезда в РФ».

Амнистия была объявлена на месяц — с 24 марта по 24 апреля. Однако многие эксперты пришли к выводу о том, что для ее полноценного проведения было выделено слишком мало времени.

В Минтруда Таджикистана надеются, что кампания по амнистии будет продолжена.

«Вопрос возможного продления амнистийной кампании все же стоит на повестке, хотя и есть большая вероятность того, что это все-таки не произойдет», — говорят в ведомстве.

Тем временем под амнистию не попали 90 тысяч граждан Таджикистана — они были выдворены из России за нарушение других статей российского законодательства.

Напомним, ряд документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в области труда и занятости населения между Министерством труда и социальной защиты России и Министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана был подписан в феврале 2017 года в ходе визита Владимира Путина в Душанбе.

О планах российских властей касательно проведения миграционной амнистии для таджикистанцев, не совершивших преступлений или серьезных правонарушений, еще в конце февраля 2017 года сообщал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

Однако сами трудовые мигранты о ней узнавали как правило уже после ее начала из СМИ и соцсетей, где представительство миграционной службы Таджикистана в РФ распространяло соответствующие памятки.

«В Москве и Московской области в МВД обратились не более 10 тысяч таджикских граждан. По факту практически никто толком ничего не подавал, поскольку поначалу многие получили отказ, причем в устной форме, дескать, нет официальных соглашений. А пока люди разобрались, куда им надо было нести документы, стало уже поздно», — рассказал председатель общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов.

Кроме того, эксперты отмечают неготовность и самих сотрудников МВД, которые не сумели грамотно и оперативно оформлять запросы на получении амнистии.