Тбилиси, 4 мая, 2017, 17:55 — ИА Регнум. «Сегодня от членов конституционной комиссии мы получили ответ на вчерашнее предложение президента об участии в процессе всенародного обсуждения. Мы всегда подчёркивали и придавали особое значение обсуждению конституционных изменений обществом и вместе с обществом», — подчеркнул глава администрации президента.

Frontnews.ge Глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили

По его информации, его сотрудники уже начали переговоры с комиссией об организации такой встречи. По ее итогам администрация президента сообщит, подключится ли Георгий Маргвелашвили к процессу всенародного обсуждения проекта Конституции.

Ранее, в связи с формированием комиссии по организации всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию Грузии президент Грузии выразил готовность участия в этом процессе, а его политический секретарь сообщила, что президент ожидает от парламента соответствующего предложения. 4 мая с таким предложением к Георгию Маргвелашвили обратилась первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.