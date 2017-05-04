Тбилиси, 4 мая, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает неправильным принцип, согласно которому нераспределенные в результате выборов голоса переходят к победившей на выборах партии. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом президент 4 мая заявил на встрече со студентами и преподавателями Сухумского государственного университета (функционирующего в Тбилиси, — прим. ИА REGNUM ). Встреча проходила в рамках объявленной президентом кампании «Конституция для всех» и была посвящена обсуждению проекта изменений в Конституцию, разработанных государственной конституционной комиссией.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По мнению Георгия Маргвелашвили, голос каждого гражданина на выборах должен быть защищен, а в предложенном правящей партией законопроекте голоса, отданные другой политической партией, попадают в корзину победившей на выборах силы, что является механизмом присвоения чужих голосов.

По его словам, нынешнее правительство пытается узаконить то, за что население Грузии обвиняло и в связи с чем противостояло прежним властям.

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Негативно оценивает президент и оставление 5% избирательного барьера на фоне наличия в стране слабых политических партий, а запрет на объединение в избирательные блоки называет ходом, направленным против грузинской политической традиции, так как именно политические блоки характерны для грузинской политики.

Георгий Маргвелашвили также придерживается мнения, что для Грузии предпочтительнее создание двухпалатного парламента, так как только такой парламент будет сильным, к тому же будет урегулирована проблема мажоритариев.