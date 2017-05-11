Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. «Известия Петроградского Совета» 28 апреля опубликовали указанный выше проект организации Красной Гвардии в статье «О Красной Гвардии», упомянув о предстоящем Общегородском собрании представителей фабрик и заводов, высказали взгляд Бюро Исполкома и редакции на вопрос о «Красной Гвардии».

Временное правительство

«Известия» указывают на то, что

«…Противопоставлять жалкие берданки и револьверы «Красной Гвардии» всем чудесам военной техники современной армии было бы безумием, и притом безумием ненужным, ибо, к счастью, у тех преступников контрреволюции, которые мечтают вбить клин между революционным пролетариатом и революционной армией, нет решительно никаких надежд на успех этого адского замысла…

Не накапливать револьверы, а политически просвещать и организовывать армию должны революционные пролетарии, чтобы обеспечить торжество своего дела…

Проект образования особой «Красной Гвардии» является ненужным и вредным. Вредным потому, что такая организация дает врагам повод внушать солдатам мысль, будто рабочие вооружаются против них… Еще более сомнений и опасений внушает та форма организации, которую выдвигают авторы проекта. Они организуют «Красную Гвардию» как совершенно самостоятельную силу, ни в какую систему соподчинения не входящую.

«Красная Гвардия» в том виде, как она проектируется, является прямою угрозою единству революционных сил. Все сознательные рабочие и солдаты должны высказаться решительно против нее и не дать увлечь себя на путь необдуманных решений, способных повредить делу пролетариата и делу революции».

В деревне

Центральными вопросами заседания Всероссийской Конференции РСДРП (б) 28 апреля были аграрный и вопрос о коалиционном министерстве. По первому, с подробным обоснованием резолюции, выработанной комиссией, выступил докладчиком Ленин. Он указал, как на главную причину сохранения в деревне крепостнически-кабальных отношений, на помещичье землевладение, невероятную чересполосицу, порожденную беспорядочным хозяйничаньем — сначала бурмистров, потом мировых посредников 1861 г. и, наконец, столыпинских чиновников — на крестьянской земле.

Отсюда — естественное стремление крестьян «разгородить землю», пустить всю землю под новую разверстку. Это стремление и выражается в словах о том, что «вся земля божья». Крестьянин-собственник не может примириться с теми препятствиями, которые, при новых условиях капиталистического товарообмена, стали для него невыносимыми. Это доказано Проектом крестьянских депутатов в 1-ой и 2-ой Думах.

Необходимость национализации земли, как меры вполне буржуазной и в высшей степени прогрессивной, подготовлена всем предшествующим развитием земельного хозяйства в России и развитием мирного рынка. Война обострила все противоречия. И теперь немедленный переход земель в руки крестьян — требование, властно диктуемое нуждами военного времени.

Шингаревы и К°, предлагая крестьянам ждать учредительного Собрания (а сеять-то нужно сейчас), фактически увеличивают кризис, грозя превратить бесхлебье в настоящий год. Они навязывают крестьянам силой чиновничье-буржуазное решение аграрного вопроса. Между тем ждать узаконения в собственность земель — нельзя, так как кризис надвигается гигантскими шагами. Крестьяне уже взяли на себя революционный почин: в Пензенской губернии берут у помещиков живой и мертвый инвентарь в общественное пользование. Партия, разумеется, стоит только за организованный захват земель и инвентаря, так как это необходимо для увеличения производства, — всякая же порча инвентаря вредит, прежде всего, самим крестьянам и рабочим. С другой стороны, — партия за отдельную организацию сельско-хозяйственных рабочих.

Резолюция, одобренная комиссией и аграрной секцией, была принята всеми при 11 воздержавшихся. Основные пункты принятой резолюции: конфискация всех помещичьих земель в России, а также удельных церковных, кабинетских и других, немедленный переход всех земель в руки крестьянства, организованного в Советы крестьянских Депутатов; требование национализации всех земель в государстве; совет крестьянам брать землю организованно, отнюдь не допуская ни малейшей порчи имущества и заботясь об увеличении производства. Немедленная и повсеместная отдельная и самостоятельная организация сельскохозяйственного пролетариата — как в виде Советов Депутатов от сельскохозяйственных рабочих (а также особых Советов Депутатов от полупролетарского крестьянства), так и в виде организации пролетарских групп или фракций в общих Советах Крестьянских Депутатов, во всех органах местного и общегородского управления и т. д.

Сергей Иванов. Крестьяне уходят от помещика в Юрьев день. 1908

«Существование помещичьего землевладения в России есть материальный оплот власти крепостников-помещиков и залог возможного восстановления монархии. Это землевладение неизбежно осуждает подавляющую массу населения России — крестьянство — на нищету, кабалу и забитость, а всю страну — на отсталость во всех областях жизни.

Крестьянское землевладение в России, как надельное (общинное и подворное), так и частное (арендованная и купчая земля), снизу доверху, вдоль и поперек окутано старыми полукрепостническими связями и отношениями, делением крестьян на разряды, унаследованные от времен крепостного права, чересполосицей и т. д., и т. п. Необходимость сломать все эти устаревшие и вредные перегородки, необходимость «разгородить» землю, перестроить все отношения землевладения и земледелия заново применительно к новым условиям всероссийского и всемирного хозяйства составляет материальную основу стремлений крестьянства к национализации всех земель в государстве.

Национализация земли, будучи буржуазной мерой, означает наибольшую возможную и мыслимую в капиталистическом обществе свободу классовой борьбы и свободу землепользования от всех небуржуазных придатков. Кроме того, национализация земли, как отмена частной собственности на землю, означала бы на практике такой могучий удар частной собственности на все средства производства вообще, что партия пролетариата должна оказать всякое содействие подобному преобразованию.

С другой стороны, зажиточное крестьянство России давно уже создало элементы крестьянской буржуазии, и столыпинская аграрная реформа, несомненно, усилила, умножила, укрепила эти элементы. На другом полюсе деревни столь же усилились, умножились сельскохозяйственные наемные рабочие, пролетарии и близкая к ним масса полупролетарского крестьянства.

В зависимости от того, удастся ли городскому пролетариату повести за собой сельский и присоединить к нему массу полупролетариев деревни, или эта масса пойдет за крестьянской буржуазией, тяготеющей к союзу с Гучковым, Милюковым, капиталистами и помещиками и к контрреволюции вообще, — в зависимости от этого определится судьба и исход русской революции, поскольку начинающаяся пролетарская революция в Европе не окажет на нашу страну своего непосредственного влияния».

Докладчиком по вопросу о коалиционном министерстве был Зиновиев. Он обрисовал, каким образом создался «кризис власти», указал, как после 21 апреля, когда Исполком Совета признал инцидент «исчерпанным», он снова всплыл наружу в связи с вопросом о коалиционном правительстве. Бумажку об «исчерпанном инциденте» написать можно. Но кризис обусловлен глубокими причинами и «инциденты» неизбежны.

Григорий Зиновьев. 1920

Идея коалиционного министерства зародилась в результате 2-х течений: одного сверху, другого снизу. Сверху — под давлением международного положения, которое невероятно запуталось. Неофициальные обещания Временного правительства кончить скоро войну не сбылись, между тем война вступила в решающую фазу: каждая из сторон считает, что выигрыш нескольких недель равносилен выигрышу войны. Англо-французские империалисты, под влиянием тревожных слухов о состоянии русской армии, оказывают давление на правительство с целью продления войны во что бы то ни стало. И они метят в ахиллесову пяту оборонческих мелкобуржуазных слоев, стараясь их связать ответственностью за продление войны и заставить их разделить с буржуазией ответственность за продовольственный кризис. Им нужны сейчас «социалистические» министры, им нужны русские Вандервельде и Тома.

Снизу — идет течение из мелко-буржуазной среды за составление коалиционного министерства. На совещании Советов 250 представителями было внесено предложение ввести в правительство несколько своих министров. Политически неискушенные слои рабочих и солдат думают, что перемена министерского состава, сдвиг его «влево», им необходима. Если вместо одного Керенского у нас будет пять Керенских, дела пойдут-де лучше.

Партия не может относиться к этому предложению иначе, как отрицательно. Никакие «особые» условия не могут оправдать вхождение в министерство, — на эти условия ссылались и во Франции. Более чем когда-либо становится уместным лозунг перехода всей власти в руки Советов. Этот лозунг должен стать главным нервом партийной агитации. Резолюция, которую защищал Зиновьев, принята всеми при 7 воздержавшихся.

«Партия пролетариата заявляет: всякий, кто войдет в министерство, ведущее империалистическую войну, независимо от своих добрых желаний, станет соучастником империалистической политики капиталистов. Партия пролетариата на основании всего этого высказывается самым решительным образом против посылки Советами Раб. и Солд. Депутатов своих представителей в коалиционное министерство.

Партия пролетариата предостерегает народ против попыток сосредоточить внимание населения на вопросе о замене в министерстве одного лица другим или одной группы буржуазных политиков другой. Беспринципной борьбе парламентских клик революционная соц.-демократия противопоставит борьбу классов и в особенности—вопрос о коренной перемене всей политики Советов Раб. и Солд. Деп. и о переходе всей власти к ним».

Владимир Ильич Ленин

По вопросу о пересмотре партийной программы выступил Ленин. Комиссия предложила принять резолюцию о том, в каком направлении должна быть изменена партийная программа: в оценке империализма в связи с надвигающейся социальной революцией; должны быть исправлены пункты о государстве — государство без постоянной армии, полиции и привилегированного чиновничества; необходимо удалить устаревшие части политической программы (о царизме и т. д.); надо переделать программу минимум; переделать экономическую часть программы, явно устаревшую, так же, как и школьную часть программы; вставить требования, вытекающие из перерождения строения капиталистического общества (национализация синдицированных отраслей производства и т. п.); добавить характеристику течений в социализме.

Сокольников от имени секции делает кое-какие сообщения о работах по изменению партийной программы. Решено (всеми при 3 воздержавшихся), по предложению комиссии, Передать выработку проекта программы для представления его съезду ЦК. Такое же решение принятой о Партийном уставе.

Ленин в «Правде» в статье «Значение братанья» 28 апреля пишет:

«Мы добиваемся, чтобы братанье не ограничилось разговорами о мире вообще, а переходило к обсуждению ясной политической программы, к обсуждению вопроса, как кончить войну, как свергнуть иго капиталистов, начавших войну и затягивающий ее ныне… Братанье, которое мы поддерживали на всех фронтах, ведет не к «сепаратному» миру между капиталистами различных стран, а к всеобщему миру между революционными рабочими всех стран, вопреки капиталистам всех стран, против капиталистов, для свержения их ига».

Исполком Петроградского Совета при участии делегатов Московского Совета 28 апреля большинством 23 против 22 при 2 воздержавшихся, высказался против вхождения в коалиционное правительство. Исполком избрал комиссию из 5 человек, которой поручил выработать мотивированную резолюцию. Против участия в правительстве высказались большевики, меньшевики-интернационалисты, часть социалистов-революционеров и московские делегаты.

Исполком Петроградского Совета 28 апреля принял постановление и составил соответствующее воззвание о недопустимости захвата помещений, принадлежащих частным лицам. Это постановление и воззвание было вызвано тем, что последние дни ознаменовались анархическими выступлениями, выражающимися не только в агитации против Советов, но также и главным образом в насильственном захвате помещений вопреки воле Совета. Так захвачены особняк Дурново, помещение герцога Лейхтенбергского и ряд других, причем в каждом из них анархисты устроили своего рода неприступную крепость.

28 апреля состоялось заседание солдатской секции Петроградского Совета. Собрание присоединилось к резолюции Исполкома, уже принятой рабочей секцией Совета, по поводу созыва международной социалистической конференции. Продолжительному обсуждению подвергся вопрос о пайке женам солдат. В результате прений принята норма пайка в 20 рублей в Петербурге, причем местным организациям предоставляется право размер пайка увеличивать.

Партия социалистов-революционеров

26—28 апреля в Москве происходил областной съезд партии социалистов-революционеров. По вопросу об отношении к Временному правительству 28 апреля была принята резолюция о необходимости активной поддержки этого правительства и о возможности участия в нем представителей партии.

«Не предрешая вопроса о том или ином составе Правительства, съезд не исключает возможности организации в случае крайней необходимости коалиционного правительства с участием представителя партии, при непременном условии согласованного решения этого вопроса всеми социалистическими партиями и органами революционной демократии, в полной уверенности, что вопрос об условиях мира будет разрешен Коалиционным правительством в направлении, намеченном ясно выраженной волей трудового народа, на основе отказа от аннексий и контрибуций и признании прав национальностей на самоопределение».

Фронтовой Комитет в Минске 28 апреля большинством 42 против 7, при 2 воздержавшихся, высказался против участия представителей Советов Депутатов в министерстве. Большинством 26 социалистов-революционеров против 25 социалистов-демократов, комитет высказался за участие в министерстве представителей социалистических партий.

Морис Палеолог пишет 28 апреля:

«Завтракал в итальянском посольстве с Милюковым. Бьюкененом, председателем румынского совета министров Братиано, прибывшим в Петроград для совещания с Временным правительством, князем Шипионе Боргезе, графой Мочениго и пр.

Впервые у меня такое впечатление, что Милюков поражен в своем бодром оптимизме, в своей воле к вере и борьбе. На словах он проявляет почти такую же уверенность, как и раньше, но глухой звук его голоса и его изможденное лицо обнаруживают его тайную скорбь. Мы все поражены этим.

После завтрака Братиано со страхом говорит мне:

— Скоро мы потеряем Милюкова… Затем придет очередь Гучкова, князя Львова, Шингарева… Тогда русская революция погрузится в анархию. И мы, румыны, погибнем.

Слеза навертывается у него на глазах, но тотчас же он поднимает голову и овладевает собой.

Карлотти и князь Боргезе также не скрывают своего беспокойства. Паралич русской армии неизбежно освободит большое число австрийских и германских дивизий. Но будут ли эти дивизии переброшены в Трентино или на Изонцо, чтобы возобновить с еще большей силой страшное наступление прошлого мая?»