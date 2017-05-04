Тбилиси, 4 мая, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Президента Грузии пригласили к участию в процессе всенародного обсуждения конституционных изменений. По информации пресс-службы парламента Грузии, об этом заявила первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.

Michał Józefaciuk Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

По ее словам, будет очень хорошо, если президент и председатель парламента вместе будут знакомить население с проектом Конституции и беседовать о вносимых в основной закон изменениях. Она отметила возможность объединения всенародного обсуждения с проводимой президентом кампанией «Конституция для всех».

«Будет очень хорошо, если председатель парламента и президент Грузии совместно будут знакомить население и совместно беседовать о конституционных изменениях. Тем более, что администрация президента и сам президент этот процесс уже начали, а мы сейчас начинаем, исходя из требований нашего регламента. В принципе, можно объединить эти два процесса», — пояснила Чугошвили.

Напомним, что 3 мая парламент утвердил состав комиссии по организации всенародного обсуждения проекта конституционных изменений, в связи с чем президент Георгий Маргвелашвили выразил готовность принять активное участие в процессе обсуждения конституционных законопроектов, а его политический секретарь заявила, что президент ожидает соответствующих предложений от парламента.