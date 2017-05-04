Тихвин, Ленинградская область, 4 мая, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Заместитель главы Тихвинского городского поселения Юрий Шорохов задержан в своем кабинете по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сегодня, 4 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

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По данным Следственного управления СКР по Ленобласти, в период с января 2013 года по декабрь 2015 года компания АО «УЖКХ», руководителем которой являлся подозреваемый, получала от правительства региона субсидии для компенсации стоимости услуг ЖКХ на территории муниципальных образований Тихвинского района.

С 2016 года велось изучение бухгалтерской документации предприятия, которое, как выяснилось, оказывало «услуги не в полной мере или ненадлежащего качества», в результате чего незаконно было присвоено более 17 млн рублей, по версии следствия.

Добавим, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат), было возбуждено еще в июле прошлого года. Правда, на тот момент, на неустановленных лиц.

В настоящее время замглавы Тихвина Юрий Шорохов задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, уточнил источник.

«В ходе предварительного следствия были проведены обыски по месту проживания и работы подозреваемого, изъята документация компании, назначены необходимые экспертизы, результаты которых позволили сделать вывод о причастности задержанного к указанному преступлению. Выполняются иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в областном следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

Муниципальные чиновники Ленобласти попадают под следствие по подозрению в мошенничестве довольно часто. Например, в ноябре 2016 года в отношении бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. По данным следствия, в 2013 году чиновница, используя своё служебное положение, незаконно приватизировала выделенное ей на время исполнения обязанностей служебное жилье в Тихвине, а затем продала эту квартиру за 900 тыс. рублей.

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