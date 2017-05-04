Село Гжель, Московская область, 4 мая, 2017, 17:05 — ИА Регнум. По ее словам, «цель его создания — пропаганда гжельского народного промысла. Это позволит ему подняться на новый виток развития».

A.Savin Магазин керамических изделий в Гжельском сельском поселении, Московская область, Россия.

Планируется включить в кластер два туристических маршрута. Первый из них будет касаться экскурсий в православные храмы, а второй маршрут пройдёт по предприятиям народного промысла.

Также в планах сельской администрации разбить в Гжели парк, оформить остановки общественного транспорта и железнодорожную станцию в стиле «гжель» и обустроить на станции торгово-ярмарочную площадь.

Справка ИА REGNUM.

В Гжели расположено несколько архитектурных сокровищ: храм Успения Пресвятой Богородицы XIX века, Покровская церковь в селе Карпово, храм во славу Великомученика Георгия Победоносца в Игнатьево, храм-памятник в честь Победы над Наполеоном и многие другие. Также в Гжели есть святой источник Феодоровской Божией Матери».

Кроме того, в Гжели находятся завод «Синь России» и филиал завода «Электроизолятор», где производят фарфор.