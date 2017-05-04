В подмосковной Гжели создадут туристический кластер
Село Гжель, Московская область, 4 мая, 2017, 17:05 — ИА Регнум. По ее словам, «цель его создания — пропаганда гжельского народного промысла. Это позволит ему подняться на новый виток развития».
Планируется включить в кластер два туристических маршрута. Первый из них будет касаться экскурсий в православные храмы, а второй маршрут пройдёт по предприятиям народного промысла.
Также в планах сельской администрации разбить в Гжели парк, оформить остановки общественного транспорта и железнодорожную станцию в стиле «гжель» и обустроить на станции торгово-ярмарочную площадь.
Справка ИА REGNUM.
В Гжели расположено несколько архитектурных сокровищ: храм Успения Пресвятой Богородицы XIX века, Покровская церковь в селе Карпово, храм во славу Великомученика Георгия Победоносца в Игнатьево, храм-памятник в честь Победы над Наполеоном и многие другие. Также в Гжели есть святой источник Феодоровской Божией Матери».
Кроме того, в Гжели находятся завод «Синь России» и филиал завода «Электроизолятор», где производят фарфор.