Псков, 4 мая, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Впервые в этом году на эстафете организовали забег для семейных команд. Руководители органов исполнительной и законодательной власти Пскова и области по традиции побегут по VIP-маршруту длиной 1418 метров — по количеству дней в Великой Отечественной войне.

Udinetoday.it Пробег

Официальный старт эстафеты был дан на городском стадионе «Машиностроитель».

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил коллектив областной газеты «Псковская правда» за сохранение памяти и напомнил, что первая эстафета состоялась сразу после освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году, когда по улицам разрушенного города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. Псковская область — один из немногих регионов в России, где традиция проведения эстафеты ни разу не прерывалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Пскове ко Дню Победы приурочено более 50 различных мероприятий.