Уфа, 4 мая, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Легкомоторный вертолет Robinson, который пропал с экранов радаров в воздушном пространстве над лесами Башкирии, разбился в Белорецком районе. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил журналистам старший помощник руководителя Приволжского СК на транспорте Дмитрий Захаров.

Dmitry A. Mottl Вертолёт Robinson R44

Он сообщил, что пропавший ранее вертолет Robinson, разбился. Место крушения находится примерно в 15 километрах от поселка Инзя. На данный момент на место крушения направляются следователи и криминалисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно, что вертолет Robinson, который отслеживал ситуацию с лесными пожарами в Белорецком районе Башкирии, не выходит на связь.

Известно, что на борту вертолета находились пилот и двое лесопожарных.