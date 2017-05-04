Рыбинск, Ярославская область, 4 мая, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Завод в 2016 году получил заказ на постройку двух морских транспортов вооружения. В истории судостроительного завода «Вымпел» это будут самые крупные корабли.

АО «Судостроительный завод «Вымпел» Проектное изображение морского транспорта вооружения проекта 20360М

Нижегородское КБ «Вымпел» скорректировало базовый проект морского транспорта 20 360 «Дубняк» под технические требования Минобороны России.

Морские транспорты, построенные в Рыбинске, получат ледовое усиление корпуса, двойные борта и днище, а также будут оснащены носовым подруливающим устройством. 77-метровые корабли шириной 15,8 метров смогут перевозить грузы и в своих трюмах и на палубе в контейнерах. Для их перемещения транспорты будут оснащены краном грузоподъемностью 20 тонн. В носовой части палубы кораблей будет размещена вертолетная площадка.

Морские транспорты вооружения, которым присвоены заводские номера 01551 и 01552, должны быть сданы флоту в 2019 и 2020 годах. Первое судно отправится в состав Черноморского флота, второе включат в состав Балтийского флота.