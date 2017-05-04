Брянск, 4 мая, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В Брянске 79-летний местный житель подозревается в стрельбе в водителя автобуса, который пытался выгнать его из салона из-за неприятного запаха. Сейчас полиция начала проверку. Водитель автобуса получил телесные повреждения.

Jonathanmallard Выстрел

Инцидент произошел 3 мая около остановки Мясокомбинат». По данным издания «Брянские новости», мужчина зашел в автобус с пакетами, набитыми собранными на помойке вещами. Из-за неприятного запаха его попытались выгнать из автобуса. В ответ на замечания мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета.

«Полиция проводит проверку по факту стрельбы в пассажирском автобусе, которая произошла в Фокинском районе Брянска. В результате инцидента водитель автобуса получил телесные повреждения», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2017 года стрельба произошла в Ивановской области. В городе Комсомольске 28-летняя женщина в сопровождении 36-летнего знакомого пришла в дом к своему бывшему сожителю за своими вещами. Возникла ссора, в результате которой хозяин дома схватил обрез охотничьего ружья и расстрелял гостей, после чего свел счеты с жизнью.

В итоге погибли два человека.