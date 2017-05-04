Вильнюс, 4 мая, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 4 мая, встретилась с прибывшим в Вильнюс королем Бельгии Филиппом. Главная цель визита монарха — посетить бельгийских военных, служащих в батальоне сил передового базирования НАТО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Грибаускайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Стороны обсудили литовско-бельгийское сотрудничество в рамках НАТО, а также дополнительные меры обеспечения безопасности и сдерживания.

Президент обвинила Россию в том, что учения «наступательного характера» «Запад-2017», дислоцированные в Калининградской области ракеты средней дальности, «попытки России посредством кибернетических и информационных атак оказывать влияние на результаты выборов в государствах Западной Европы» — всё это представляет «серьезную угрозу для жителей всей Европы» и в целом направлено против Запада.

По её словам, и Литва, и Бельгия понимают, что «с Востока исходит главная угроза безопасности континента». Поэтому Европа будет в безопасности настолько, «насколько будут в безопасности прибалтийские страны».

«А для этого необходимо реализовать подкрепленные конкретными военными мощностями меры сдерживания», — цитируют в пресс-службе Грибаускайте.