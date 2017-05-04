Ярославль, 4 мая, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Лишение полномочий депутата председателя муниципалитета Ярославля Павла Зарубина 3 мая 2017 года стало одним из наиболее громких политических событий 2017 года в регионе. Сам Зарубин заявил о политической мотивации этого решения, указав на то, что ранее нарушения были найдены прокуратурой в декларациях 13 депутатов, но прокуратура не требовала лишить их полномочий, не хотел этого и муниципалитет. ИА REGNUM выяснило, какие нарушения допустили депутаты, как объясняли их и какие решения были приняты в итоге.

City-yaroslavl.ru Павел Зарубин

Комиссии муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты представляемых ими сведений рассмотрела в октябре 2016 года информацию прокуратуры города Ярославля о доходах и, представленных депутатами муниципалитета.

По мнению прокуратуры Ярославля, Эдуард Авдалян не указал машину супруги и ее долю в квартире в городе Фурманов Ивановской области, принадлежащей ей на праве собственности. Валерий Байло не указал принадлежащий ему грузовик МАЗ 2010 года выпуска. Денис Демин не задекларировал мотоцикл ММВЗ 3.1135 ЛИДЕР (известный как «Минск») 2004 года, Александр Черепанин не указал автомобиль ГАЗ 3287 2003 года выпуска; прицеп ЛАВ 81 012А, 2007 года выпуска. Константин Шлапак забыл про прицеп, Дмитрий Кузьмин — про автомобили Lada 21 144 2009 года, ГАЗ 2705, 2004 года, Роман Галагаев не задекларировал автомобиль Инфинити FX37 2011 года выпуска. Евгений Баранов и Александр Шутов также не указали информацию о прицепах.

Сергей Выржиковский не указал объекты недвижимого имущества супруги. Виталий Рыбаков не сообщил, что является директором и соучредителем (доля участия 60%) юридического лица VITAREAL Ltd., созданного в 2007 г. в Чешской Республике, а также о том, что является владельцем пяти обыкновенных акций ЗАО «Инженерно-технический Центр». Андрей Саталов не сообщил о своих и супруги счетах в банках и иных кредитных организациях. Миша Халтян не указал информация о транспортном средстве и земельном участке для строительства жилого дома, площадью 2 804 кв. м. Также он предоставил недостоверные данные о своих доходах, в частности, не рассказал о пособиях и иных выплатах, связанных с нетрудоспособностью.

Депутаты муниципалитета о неуказанном говорили разное. Эдуард Авдалян пояснил, что забыл указать принадлежащее супруге транспортное средство по причине его не использования ввиду неисправного состояния и планирования утилизации. Валерий Байло предоставил документы, что вменяемую ему машину он продал, как раз в конце 2015 года. При этом Байло указал в декларации доход от продажи автомобиля, но новый собственник не поставил ее вовремя на учет, регистрировать прекращение права собственности пришлось самому депутату уже в 2016 году. Роман Галагаев по фактам, выявленным прокуратурой города Ярославля в части не указания принадлежащего ему транспортного средства Инфинити FX37, 2011 г. в пояснил, что в справке допущена техническая ошибка, а транспортное средство продано в июле 2016 года.

Виталий Рыбаков сказал, что организация VITAREAL Ltd. деятельность не осуществляла, денежные средства на расчетном счете отсутствовали, с 2013 года информацией о данной организации не располагал, считал запись о ее регистрации аннулированной в связи с фактическим прекращением деятельности. А про акции ЗАО «Инженерно-технический Центр» просто забыл. У других депутатов были похожие объяснение: забыл, не знал, продал, техническая ошибка.

В итоге сведения депутатов Байло, Выржиковского и Шутова были признаны полными и достоверными. Выржиковский ошибся в адресе квартиры супруги (имущество было указано в декларации), У Шутова, как выяснилось, прицеп был снят у учета в ГИБДД, о чем была предоставлена справка. Байло не владел автомобилем по состоянию на 31 декабря, хоть и машина не была снята с учета.

Сведения депутатов Демина и Кузьмина признаны недостоверными, Авдаляна, Баранова, Галагаева, Рыбакова, Саталова, Черепанина и Шлапака признаны неполными. Сведения Халтяна признаны неполными и недостоверными.

Комиссия муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности решила, что хоть декларации неполные и недостоверные, но у всех депутатов отсутствует прямой умысел на представление заведомо ложных или неполных сведений. Не указав то или иное имущество, депутаты не причинили вреда нормальной деятельности публичного аппарата управления в лице органов местного самоуправления.

Проверяя декларации 2015 года в 2016 году, прокуратура не нашла нарушений в декларации депутата Павла Зарубина. Однако в феврале 2017 года в прокуратуру поступила жалоба физического лица о том, что в пользовании председателя муниципалитета имеется гараж, не указанный в декларации. Прокуратура провела проверку, по итогам которой направила представление все в ту же комиссию по контролю за соблюдению запретов с требованием устранить нарушение. Комиссия рассматривала этот вопрос дважды — в феврале и в апреле 2017 года. Зарубин принес документы, подтверждающие, что гараж ему не принадлежит. Он принадлежал его умершему отцу, в права же наследства Павел Зарубин не вступал, хоть и оплатил членские взносы в гаражном кооперативе, считая это долгом отца. Пользоваться же имуществом он не мог по причине того, что гараж фактически разрушился.

Комиссия дважды (в феврале и апреле 2017 года) принимала решение о том, что сведения, представленные Зарубиным, являлись полными и достоверными. Письма об этом были направлены в прокуратуру. Однако прокуратуру такой ответ не устроил. Накануне заседания муниципалитета Ярославля 3 мая в комиссию поступило письмо с требованием пересмотреть решение, признать сведения декларации Павла Зарубина за 2015 год неполными и недостоверными и вынести на муниципалитет вопрос о прекращении депутатских полномочий. Комиссия собралась 3 мая в 9 утра, за час до заседания муниципалитета и приняла то же решение, что и требовала прокуратура.

Интересно, что в решении комиссии не было указано, имел ли Зарубин умысел на сокрытие права пользования гаражом, нанесли ли его действия ущерб органам власти и антикоррупционной деятельности. Комиссия это не устанавливала и не установила, как это было сделано в случае с 13 другими депутатами муниципалитета.

Почему при явном сходстве допущенных нарушений (если считать их таковыми) одни депутаты остались в своих креслах, а другие нет? Пожалуй, этот вопрос можно назвать риторическим. Прокурор Игорь Мокичев на заседании муниципалитета сначала заявил, что прокуратура не требует лишить Зарубина мандата (хоть именно в такой формулировке прокуратура требовала поставить вопрос на голосование в своем письме), оставив это решение депутатам муниципалитета. При этом, в случае, если бы решение не прошло, прокуратура намеревалась обратиться в суд по вопросу снятия депутатских полномочий с Зарубина. Но не обратилась туда ранее по поводу установленных нарушений 10 другими депутатами муниципалитета Ярославля.