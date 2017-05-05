Москва, 5 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Москвичи, не согласные с проектом реновации пятиэтажек, заручились поддержкой муниципальных депутатов и депутатов Мосгордумы от КПРФ и заявили, что не покинут квартиры и готовы отстаивать свои права в суде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rhys Asplundh Снос дома

Противники законопроекта о реновации отмечают, что его нормы размыты, что может привести даже к полной потере жилья у переселенцев из «хрущевок», считают, что документ позволит проводить снос зданий любой этажности, если они были построены до 1968 года, заявляют, что возможны ситуации, когда переселенцам предложат заплатить за новую квартиру, и подчеркивают, что реализация законопроекта уже стоила бюджету 100 млрд рублей, хотя закон еще не принят.

3 мая напротив здания Мосгордумы прошел брифинг противников реновации, организованный депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой, депутатом муниципального собрания района «Гагаринский» Еленой Русаковой, общественным активистом Юлией Галямовой и создателем группы «Москвичи против сноса» Кэри Гуггенбергер.

Собравшиеся заявили о подготовке к митингу против сноса пятиэтажек, который должен пройти 14 мая 2017 года в Москве, а также выступили с заявлениями о принудительном характере переселения москвичей. По словам Елены Русаковой и Елены Шуваловой, реновация нарушает право собственности москвичей на жилье и противоречит действующему федеральному законодательству. По степени вредоносности проект сравнили с развалом СССР. По мнению активистов, массовое строительство нового жилья также будет способствовать криминализации столицы.

В свою очередь некоторые жильцы хрущевок заявили, что отказываются съезжать, так как их устраивают имеющиеся квартиры. Об этом, в частности, заявили житель пятиэтажки на улице Юннатов Арчил Балохванцев и Кэри Гуггенбергер, проживающая в Петровско-Разумовском проезде. По словам активистов, износ их жилья не превышает тридцати процентов, вся коммунальная инфраструктура находится в рабочем состоянии, квартиры они считают хорошими, и сносить их дома нет необходимости. По их словам, аналогичной позиции придерживается большое количество москвичей, и сейчас они организуются в группы, чтобы коллективно отстаивать свои права, в том числе в суде.

Напомним, о программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года. Законопроект, позволяющий проводить масштабные изменения облика столицы, прошел первое чтение в Госдуме. Планируется снести порядка 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив 1,6 млн человек.