Магас, 4 мая, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Ингушетии устраняют последствия сильного ливня, который нанес значительный ущерб населенным пунктам региона. Больше других пострадал город Назрань, в отдельных районах которого произошли отключения света, была прекращена подача газа и воды, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе городской администрации.

vivali Ливень

Так, в округе Гамурзиево смыты три дороги, на двух улицах произошло отключение электроэнергии. В округе Альтиево нет света на улицах И. Лорса, Цветочная, 3-й переулок. Из-за непогоды прекращена подача газа. Подтоплено одно домовладение.

В Центральном административном округе без света остались жители домов, расположенных на улицах Мира, Пионерская, Газдиева, в районе 105-го массива и за каналом, а также частично на улицах Базоркина и Московская. В 105-м массиве прекращена также подача воды.

На состоявшемся сегодня утром, 4 мая, совещании в администрации Назрани мэр города Алихан Тумгоев поручил в кратчайшее время провести ремонт размытых дорог, докладывать о восстановительных работах ежечасно. Ущерб, нанесенный стихией, будет установлен после изучения ситуации и ликвидации последствий. В настоящее время в городе ведут работы две ремонтные бригады.

Отметим, что за последние дни в Ингушетии выпала почти половина месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся и в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая сильный ливень обрушился также и на соседнюю с Ингушетией Северную Осетию. Ряд районов города Владикавказа был подтоплен. Уровень воды доходил до полутораметровой отметки. По словам горожан, такая ситуация стала возможной из-за того, что в городе нарушена работа ливневок.