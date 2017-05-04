Челябинск, 4 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. На территории Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) снесли скульптуру Ленина. Об этом сообщают сотрудники предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

sopernica2008 Памятник В. И. Ленина на територии Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ)

Снос скульптуры был осуществлен в период первомайских праздничных дней, отмечают заводчане.

В пресс-службе ЧКПЗ от комментариев «по этому дурацкому поводу» (именно так на заводе охарактеризовали произошедшее) отказались. «Мы сейчас вообще никаких комментариев не даем, это распоряжение нашего генерального. Без согласования с ним мы не даем комментарии», — сообщила начальник пресс-службы ЧКПЗ Юлия Чебыкина.

Ситуацию со сносом скульптуры Ленина прокомментировал депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. «Никаких политических причин для сноса скульптуры не было. Просто при обследовании объекта выяснилось, что её состояние представляет угрозу для заводчан. Отреставрировать скульптуру уже невозможно, поэтому руководство завода приняло решение её демонтировать. На мой взгляд, это совершенно логичное и правильное решение с их стороны, потому что безопасность для ЧКПЗ всегда в приоритете», — сообщил Валерий Гартунг.

Организатор челябинской инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев пояснил, что, скорее всего, скульптура Ленина, расположенная на территории ЧКПЗ, относится к так называемой массовке, — созданный каким-либо скульптором, а затем массово растиражированный. Период установки таких скульптур — конец 40-х, 50-е годы прошлого века. Скорее всего, подобных скульптур было несколько в Челябинске, а по России возможно и тысячи, пояснил челябинский краевед. При этом он отметил, что совсем недавно посетил территорию танкового училища, и там до сих пор стоит подобная скульптура. «На территории танкового училища полно бомжей и наркоманов, но что-то не трогают памятник, боятся Ленина», — сказал Юрий Латышев.

Добавим, в Челябинске насчитывается порядка 10 памятников Ленину. Всего же по региону их более 20.