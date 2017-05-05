Окинава – райское местечко для американского зверства
Токио, 5 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Какова сегодняшняя ситуация на Окинаве, анализирует в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Американская база на Окинаве давно является причиной вспыхивающего время от времени, но никогда не угасающего возмущения местного населения острова. Большая часть преступлений, совершаемых 48-тысячным американским контингентом в Японии, приходится именно на эту базу.
Нарушения порядка, связанные с пьянством и хулиганством, совершаются с возмутительной регулярностью, зачастую переходя в тяжкие преступления. На весь мир прогремела новость о случившемся в 1995 году, когда трое морских пехотинцев США изнасиловали двенадцатилетнюю девочку. Тогда это вызвало в Японии волну общественных выступлений против присутствия американских военных. Этот инцидент попал в печать, в отличие от многих и многих других, замалчиваемых японскими СМИ.
Запугивание японцев китайской и северокорейской военной угрозой, по мысли нынешнего Токио, должно привести не только к согласию с американским присутствием, но и возрождению собственных военных сил Японии. Призывы же собственного населения к освобождению от американских баз японская администрация усиленно игнорирует.
Подробнее о преступлениях американцев на Окинаве читайте в статье: Изнасилованная Окинава
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