Токио, 5 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Какова сегодняшняя ситуация на Окинаве, анализирует в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Mass Communication Specialist 2nd Class Clifford L. H. Davis Военные базы США в Японии

Американская база на Окинаве давно является причиной вспыхивающего время от времени, но никогда не угасающего возмущения местного населения острова. Большая часть преступлений, совершаемых 48-тысячным американским контингентом в Японии, приходится именно на эту базу.

Нарушения порядка, связанные с пьянством и хулиганством, совершаются с возмутительной регулярностью, зачастую переходя в тяжкие преступления. На весь мир прогремела новость о случившемся в 1995 году, когда трое морских пехотинцев США изнасиловали двенадцатилетнюю девочку. Тогда это вызвало в Японии волну общественных выступлений против присутствия американских военных. Этот инцидент попал в печать, в отличие от многих и многих других, замалчиваемых японскими СМИ.

Запугивание японцев китайской и северокорейской военной угрозой, по мысли нынешнего Токио, должно привести не только к согласию с американским присутствием, но и возрождению собственных военных сил Японии. Призывы же собственного населения к освобождению от американских баз японская администрация усиленно игнорирует.

Подробнее о преступлениях американцев на Окинаве читайте в статье: Изнасилованная Окинава

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