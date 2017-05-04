Севастополь, 4 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Информация о скорой встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона на Аляске соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

«В ближайшее время, об этом анонс был уже опубликован, состоится встреча двух глав внешнеполитических ведомств России и США, — сообщила Захарова. — Мы конкретно проинформируем о ее формате, дате и времени проведения».

Представитель МИД РФ добавила, что встреча дипломатов РФ и США «позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем».

Напомним, ранее Госдеп США подтвердил запланированную на 10−11 мая встречу госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Читайте также: Тиллерсон: США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией

Читайте также: Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры