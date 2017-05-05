Копенгаген, 5 мая, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Творчество Ларса фон Триера, датского режиссера, прославившегося своими фильмами «Антихрист» и «Меланхолия», с самого начала его деятельности в мире кинематографа не было направлено в сторону принесшего ему известность вселенского пессимизма. Содержание работ знаменитого кинохудожника разбирает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Цитата из к/ф «Меланхолия». реж. Ларс фон Триер. 2011. Дания, Швеция, Франция, Германия Отчаяние

А ведь все начиналось совсем не так. Вот что декларировали Триер и его соратники в знаменитом манифесте «Догма-95»: «Высшая» цель режиссёров-декадентов — обман публики. Неужто это и есть предмет нашей гордости? Неужто к этому-то итогу и подвели нас пресловутые «сто лет»? Внушать иллюзии с помощью эмоций? С помощью личностного свободного выбора художника — в пользу трюкачества? Предсказуемость (иначе называемая драматургией) — вот золотой телец, вокруг которого мы пляшем. Если у персонажей есть своя внутренняя жизнь, сюжет считается слишком сложным и не принадлежащим «высокому искусству». Как никогда раньше приветствуются поверхностная игра и поверхностное кино. Результат — оскудение. Иллюзия чувств, иллюзия любви. Согласно «Догме 95», кино — это не иллюзия!»

Прекрасные слова и прекрасная попытка художника им соответствовать. К сожалению, добрыми намерениями оказалась выстлана дорога в беспросветную меланхолию. Эксперимент с поиском человеческого содержания в этической составляющей яркой личности привел Ларса фон Триера к изображению мучающегося и потерянного человека, весь пафос которого — приветствие того Великого Ничто, которое принесет долгожданное освобождение. Может быть.

Подробности о творчестве кинорежиссера Ларса фон Триера читайте в статье: Куда катится мир? Ответ западной интеллигенции

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