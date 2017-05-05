Киев, 5 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Очередное достижение украинской пропаганды может впечатлить только читателей, не особо знакомых с оружейной темой. Но, поскольку тема украинского ракетостроения все еще продолжает муссироваться киевскими властями с целью доказать, что еще не все уничтожено из промышленного наследства, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян доходчиво объясняет происхождение и достоверность упомянутых достижений украинских ракетостроителей.

VoidWanderer ОТРК «Гром-2»

Проект «Ольха», под которым подразумевается всего лишь управляемый снаряд к стандартному РСЗО «Смерч», решает задачу тривиальную, уже неоднократно решенную как для российских, так и для зарубежных комплексов подобных РСЗО. Упрощается она в случае Украины только возможностью использования американских комплектующих, которые в сообщениях об испытаниях «Ольхи» почему-то называют «полностью отечественными».

С учетом того, что на мировом рынке присутствует внушительное количество уже прошедших испытания и подтвердивших заявленные характеристики (превосходящие «ольховые») управляемых снарядов залпового огня, украинской разработке, скорее всего, так и предстоит оставаться элементом пропаганды и не более.

А вот со вторым предметом гордости украинских ракетчиков дела обстоят намного хуже. Тут, пожалуй, авторам проекта стоило бы стыдливо помолчать, хотя это несколько не соответствует уже сложившимся на новой Украине традициям. Заявив о создании аналога российского «Искандер-М», киевские источники постарались затушевать историю, которая тянется за т.н. комплексом «Гром-2», играющим роль украинского «Искандера».

По имеющейся информации, работы над «Громом» велись по заявке Саудовской Аравии. Деньги, отпущенные на разработку, были «освоены» нецелевым образом, и к началу 2017 года все заглохло. Попытка забросить ту же удочку на нового инвестора вряд ли приведет инициаторов проекта к успеху. Всем уже понятно, что в будущей «сельскохозяйственной сверхдержаве» ракеты лучше не строить.

Подробности читайте в статье: Шоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»

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