Москва, 4 мая, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Программа реновации жилья должна стать федеральной, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

«Это касается каждого региона и в этой связи нам надо подумать, как реализовать государственную программу. В этом отношении вы получите полную поддержку партии, потому что хорошее достойное качественное жилья это первоочередной вопрос для нашей большой и холодной страны», — заявил Зюганов, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

По словам депутата Госдумы, сегодня 40% граждан РФ проживает в «хрущевках», причем все это жилье ветхое или аварийное и требует немедленного сноса.

«Хрущевки были рассчитаны на 30−40 лет, но они простоят 50 лет, капремонту не подлежат, но сплошь и рядом заселяют целые города, в том числе и моногорода», — отметил Зюганов.

По его словам, разработка новых проектов и коммуникаций, которые просуществуют не менее 80−100 лет, — первоочередная и «архисложная» задача для государства.