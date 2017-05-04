Воронеж, 4 мая, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Городская акция «Вахта Памяти», посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Воронеже 4 мая. Все предпраздничные дни с 10:00 до 15:00 вахту у центральных городских мемориалов будут нести школьники, воспитанники патриотических клубов и курсантов. В день открытия «Вахты Памяти» корреспонденты ИА REGNUM побывали на трех воинских мемориалах.

Марина Каширская ИА REGNUM Почетный (школьный) Пост №1 «Вахты Памяти» у Вечного огня братской могилы №6

Марина Каширская ИА REGNUM Развод караулов

Марина Каширская ИА REGNUM Торжественная церемония: акция «Вахта Памяти» стартовала

Основные мероприятия прошли возле Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» — у Вечного огня братской могилы №6 организован Почетный (школьный) Пост №1.

Марина Каширская ИА REGNUM Почетный караул

Караул из учащихся гимназии №7 им. В. М. Воронцова сменили курсанты военных классов МЧС МБОУ СОШ «Центр образования №1».

Марина Каширская ИА REGNUM Торжественное вручение паспортов гражданина РФ

Кроме развода караулов в рамках «Вахты Памяти», у Вечного огня прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Поздравить школьников и курсантов пришли ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники ГУ МВД России Воронежской области.

У мемориального комплекса на площади Победы, в самом центре Воронежа, организован почетный караул курсантов. Правда, здесь решили, судя по всему, обойтись без торжественных мероприятий: на площади кипела работа по благоустройству — коммунальщики спешат все успеть к празднику.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Почетный караул возле мемориала на площади Победы

Прямо рядом с почетным караулом рабочие мыли памятник, и даже Вечный огонь не горел — его приводили в порядок.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Рядом коммунальщики начищают звезду Вечного Огня

Сразу несколько человек на площади косили газон, другие — убирали траву и мусор, счищали пыль. Чуть поодаль шли работы по посадке клумб.

Зоя Емельянова ИА REGNUM На небольшом участке работают несколько человек — чтобы все успеть

У Памятника Славы также больше заметна была работа волонтеров и коммунальщиков. Почетный караул был выставлен здесь в 10 часов утра. Перед тем как заступить официально, курсанты прорепетировали проход, договорились обо всех тонкостях. Ровно в 10:00 строевым шагом молодые люди подошли к вечному огню.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Почетный караул заступает на дежурство

Здесь же студентки Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа освежали краску, которой написаны имена погибших в годы Великой Отечественной войны. Рядом работники коммунальных служб подкашивали газоны и подметали бордюр.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Почетный караул у памятника Славы

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители администрации Коминтерновского района Воронежа, Памятник Славы закреплен за ВГППК — студенты присматривают за ним в течение всего года: прибираются, участвуют в возложении цветов, красят и следят за порядком.

Отметим, что почетные караулы у мемориалов возродили в Воронеже с 2015 года, к празднованию 70-летия Победы.