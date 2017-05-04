Вашингтон, 4 мая, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube начал тестировать новый дизайн. Оценить его можно на самом видеохостинге. Для этого достаточно перейти по ссылке youtube.com/new и нажать на кнопку «попробовать».

Andrew Perry Логотип YouTube

Как отмечают в компании, интерфейс стал проще, а пользоваться сайтом будет удобнее. Также теперь предусмотрен ночной режим, при котором яркость экрана снижается.

Кроме того, фон стал полностью белым. Добавилась «бесконечная» прокрутка на главной странице.

К старой версии сайта можно вернуться в любой момент. Для этого нужно перейти в настройки аккаунта и нажать на ссылку «Вернуться к классическому дизайну».