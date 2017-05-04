Москва, 4 мая, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает на государственном уровне стимулировать индивидуальное жилищное строительство в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Москва решает жилищный вопрос, но в провинции недовольны, отметил парламентарий — «зажрались москвичи, мы в бараках живем, а им хрущевки не нравятся».

«Давайте больше стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Пусть сами строятся», — предложил депутат Госдумы на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Кроме того, Жириновский обратил внимание на большое количество квартир на вторичном рынке, их также можно вовлечь в процесс расселения.

«Если будем давать только деньги и сертификат жилищный — на вторичном рынке полно жилья, они с удовольствием переедут, а город получит освободившиеся квартиры, надо стимулировать», — предложил депутат Госдумы вариант расселения ветхого и аварийного жилья.