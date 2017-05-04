Париж, 4 мая, 2017, 14:47 — ИА Регнум.

Прокуратура Франции начала разбирательство в отношении лидера правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен по иску её соперника Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Лидер движения «Вперед!» Макрон обратился к правоохранительным органам, после того как Ле Пен во время дебатов кандидатов на пост главы Елисейского дворца в прямом эфире заявила, что у Макрона имеется оффшорный счет на Багамских островах.

«Я надеюсь, что никто не узнает, что у вас есть оффшорный счет на Багамах», — заявила Марин Ле Пен во время дебатов кандидатов.

Высказывание Марин Ле Пен стало причиной предъявления иска Макрона к лидеру «Национального фронта» за распространение «ложных новостей».

Напомним, дебаты кандидатов на пост президента страны состоялись 3 мая. По данным опросов общественного мнения, победителем словесного противостояния стал Эммануэль Макрон, которого нашли убедительным 64% опрошенных.

Второй тур президентской гонки состоится 7 мая, победу в нем пророчат именно лидеру движения «Вперед!», к поддержке которого призвали его бывшие соперники по первому туру.