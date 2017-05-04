Севастополь, 4 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Решение украинских властей в организации транспортной, энергетической и водной блокад в отношении жителей полуострова является наказанием за выбор крымчан 2014 года. Об этом на брифинге в Севастополе заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Такое ощущение, что кто-то в Киеве, а мы знаем кто, пытается наказать крымчан за их выбор, который был сделан в 2014 году. Поражает степень цинизма и лицемерия. Но эти действия подтверждают только одно: выбор был сделан правильно», — сказала она.

«Кому вы пытаетесь нанести больший урон? Вы же считаете их своими гражданами. Вы своих гнобите, своих мучаете. К своим так не относятся», — добавила она.

Захарова отметила, что транспортная, энергетическая блокады против Крыма, инициированные властями Украины, обернулись ущербом для экономики самой Украины. Кроме того, как отметила Захарова, энергетическая блокада Крыма, организованная украинскими экстремистами при молчаливом согласии киевских властей, была актом терроризма.