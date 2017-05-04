Москва, 4 мая, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявили об изучении компетентными российскими ведомствами и учреждениями решения международного суда ООН по иску Украины.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму, 1893

Она напомнила, что согласно принятому 19 апреля судом ООН решения по иску Украины к России, суд признал «неправдоподобными обвинения Украиной несоблюдения Россией своих обязательств по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма».

Говоря о решении суда по обвинению России в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Захарова отметила, что суд «занял принципиальную позицию и не поддержал многочисленные заявления украинской стороны о якобы имеющей место агрессии и оккупации Крыма как не относящиеся к сути разбирательства».

Также международный суд ООН не поддержал ни одну из временных мер — тезис украинского иска о том, что РФ осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общины.

«В частности, в тексте решения суда нет ни слова о репрессиях и гонениях со стороны РФ в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, как и о требовании отменить запрет меджлиса крымско-татарского народа», — пояснила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о временных мерах по иску Украины против России Международный суд ООН вынес 19 апреля. При этом суд частично удовлетворил требования Киева по второму иску, о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации.

Суд потребовал, чтобы Россия воздержалась от якобы имеющего место ущемления прав крымских татар и обеспечила доступ к образованию на украинском языке в Крыму.

Стоит отметить, что сами крымские татары неоднократно заявляли, что не испытывают никакой дискриминации в Крыму и их положение после воссоединения полуострова с Россией улучшилось.