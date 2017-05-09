Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 26 апреля Временное Правительство обратилась к населению с декларацией. В ней говорилось, что в течение своего пребывания у власти, наряду с напряженной деятельностью, посвященной текущим неотложным нуждам государственной жизни (обороне страны от внешнего врага, ослаблению продовольственного кризиса, улучшению транспорта, изысканию необходимых для государства финансовых средств), оно уже осуществило ряд реформ, перестраивающих государственную жизнь на началах свободы и права: провозглашена амнистия, отменена смертная казнь, установлено национальное и вероисповедное равенство, узаконена свобода собраний и союзов и т. п. Но, к сожалению и к великой опасности для свободы, рост новых социальных связей, скрепляющих страну, отстает от процесса распада, вызванного крушением старого государственного строя.

Очередь за хлебом пер. Александра Невского. 1917

В этих условиях, при отказе от прежних наследственных приемов управления и от внешних искусственных средств, употреблявшихся для поднятия власти, трудности задачи, выпавшей на долю Временного Правительства, грозят сделаться непреодолимыми.

«…[Временное Правительство] призывает всех и каждого к укреплению осуществляющей и охраняющей свободу власти. Пусть все, кому дорога свобода России, поддержат государственную власть повиновением и содействием, примером и убеждением, личным участием в общих трудах и жертвах и призывом к тому же и других. Правительство, с своей стороны, с особенной настойчивостью возобновит усилия, направленные к расширению его состава, путем привлечения к ответственной государственной работе представителей тех активных творческих сил страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного участия в управлении государством.»

Временное Правительство 26 апреля отменило ссылку, как наказание, с заменою ее в случаях, когда она установлена законом, отдачею в исправительные арестантские отделения на разные сроки или заключением в крепость. Отдача в арестантские отделения соединяется с лишением всех особенных прав. Поселение в предназначенных для того местностях, как последствие присуждения к каторжным работам, и водворение в предназначенных для того местностях, как последствие присуждения к наказанию за бродяжество, отменяются с заменою некоторыми ограничениями в праве избрания и перемены места жительства в течение 3 лет по отбытии наказания.

Министр внутренних дел Временного правительства послал предписание минскому губернскому комиссару, предоставлявшее ему право использовать войска для подавления крестьянского движения. Министр разъяснял, что

«Право обращения к помощи воинских команд для предотвращения насилий и грабежей и сохранения спокойствия граждан принадлежит губернским комиссарам. Вопрос же о применении этими командами силы в каждом отдельном случае в зависимости от происходящих событий и местных условий должен решаться комиссарами по соглашению с надлежащими военными властями.»

26 апреля на утреннем заседании Всероссийской Конференции РСДРП (б) начались доклады с мест.

Недовольство крестьян

Докладчик от Московской губернии сообщил, что крестьяне отрицательно относятся к Всероссийскому крестьянскому союзу, так как у последнего нет определенной аграрной программы. Они не хотят ждать разрешения земельного вопроса Учредительным собранием и требуют немедленного захвата земли. Крестьяне во многих местах губернии уже захватили помещичьи земли, кое-где сбавили аренду и засеяли те площади, которые смогли засеять своими силами. Большинство захватов земли проводилось через организованные комитеты. Крестьяне решили созвать Всероссийский крестьянский съезд, а для этого организовать на местах Советы крестьянских депутатов.

Докладчик от Москвы сообщил, что работа большевиков в Московском Совете рабочих депутатов слаба, что фракция большевиков в Совете еще не оформлена, ибо большая работа проводилась на местах. Нет согласованности между большевистской фракцией и рабочей секцией Совета.

Докладчик от Московской военной организации сообщает, что организация небольшая (200 чел.); доступ в казармы труден, так как Совет солдатских депутатов тормозит выдачу пропусков большевикам, а эсерам дает пропуска свободно. В секции Совета батрацких депутатов большевики составляют большинство. Московская партийная военная организация имеет связь с Рыбинской и Иваново-Вознесенской организациями и с фронтом.

Делегат с Поволжья сообщил о повсеместном существовании организаций большевиков; самые большие из них в Саратове (1600 человек) и в Самаре (2800). В Саратове, Самаре и Казани выходят большевистские газеты — «Социал-демократ», «Поволжская Правда» и «Рабочий». В Поволжье преобладающее влияние имели эсеры, а теперь главную роль играют социал-демократы интернационалисты. Объединенных социал-демократических организаций нет, хотя и наблюдались попытки к объединению. Крестьянское движение носит стихийный характер. Неизбежен захват земель. Сильны большевистские организации также в центрально-промышленном районе (в Иваново-Вознесенске 3654 членов партии, в Сормове — 2000).

Докладчик от Саратова сообщил, что из 120 членов Совета — 40 большевиков. Эсеры имеют огромное влияние в деревне. В деревнях созданы волостные и уездные комитеты; в некоторых местах уже приступили к конфискации земель, орудий и скота. В области промышленности осуществлен контроль над производством и распределением материалов. На Трубочном заводе (220 тыс. рабочих) рабочие являются фактически хозяевами завода. Но в Саратове ощущается слабая связь с центром (особенно сказывается отсутствие литературы).

Борис Кустодиев. Большевик. 1920

В Луганске до революции было 90—100 большевиков, теперь их 1,5 тыс. Организованы профсоюзы металлистов и портных, находящиеся под влиянием большевиков. Введен восьмичасовой рабочий день, увеличена заработная плата. «Сейчас фактически Луганск в руках рабочих, — говорит докладчик.— Если будут еще работники, то власть несомненно, будет в руках большевиков».

В Макеевке организован профсоюз шахтеров, введен восьмичасовой рабочий день, установлен контроль. Шахтеры входят в милицию, в Совет рабочих и солдатских депутатов и являются полноправными хозяевами рудников. Шахтеры не доверяют инженерам.

Докладчик от Кавказа говорил, что в Тифлисе организован Совет рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов. Так как большевиков было мало, то они временно вошли в общую организацию с меньшевиками, но сохраняют самостоятельность своих собраний, агитаторских и пропагандистских коллегий. Это объединение было формальным, так как большевистская газета «Кавказский рабочий» заняла непримиримую позицию по отношению к меньшевикам. Объединенная организация РСДРП насчитывает 2 тыс. чел., из них 500 большевиков. Большевики установили связь с фронтом. Тифлис является центром меньшевизма не только для Кавказа, но и для России.

Днем и вечером шла интенсивная работа в секциях: редакционной, интернациональной, аграрной по пересмотру программы. Поздно вечером была принята большинством всех при 7 воздержавшихся резолюция о войне:

«Современная война со стороны обеих групп воюющих держав есть война империалистская, т. е. ведущаяся капиталистами из-за дележа выгод от господства над миром, из-за рынков, финансового (банкового) капитала, из-за подчинения слабых народностей и т. д…

Новое правительство не только не опубликовало тайных договоров, заключенных бывшим царем Николаем II с капиталистическими правительствами Англии, Франции и т. д., но и формально подтвердило, без опроса народа, эти тайные договоры, обещающие русским капиталистам ограбление Китая, Персии, Турции, Австрии и т. д. Сокрытием этих договоров русский народ вводится в обман относительно истинного характера войны.

Поэтому пролетарская партия не может поддерживать ни теперешней войны, ни теперешнего правительства, ни его займов, не разрывая совершенно с интернационализмом, т. е. с братской солидарностью рабочих всех стран в борьбе против ига капитала.

Никакого доверия не заслуживают обещания нынешнего правительства отказаться от аннексий, т. е. от завоеваний чужих стран, от насильственного удержания в пределах России каких-либо народностей. Ибо, во-первых, капиталисты, связанные тысячами нитей банкового капитала, не могут отказаться от аннексий в данной войне, не отказавшись от прибыли на миллиарды, вложенные в займы, в концессии, в военные предприятия и т. д. Во-вторых, новое правительство, отказавшись от аннексий для обмана народа, заявило устами Милюкова 9 апреля 1917 года в Москве, что оно от аннексий не отказывается, а нотой от 18 апреля и разъяснением ее от 22 апреля оно подтвердило захватный характер своей политики…

Л. Петухов. На крыше фараоны с пулеметами. Стреляй! Великая Российская революция 1917 г

Так называемое «революционное оборончество», которое охватило теперь в России все народнические партии (нар. соц., трудовики, соц.рев.) и оппортунистическую партию с.-д. меньшевиков (Чхеидзе, Церетели и др.), а также большинство беспартийных революционеров, представляет из себя, по своему классовому значению, с одной стороны, интересы и точку зрения зажиточных крестьян и части мелких хозяев, которые, подобно капиталистам, извлекают прибыли из насилия над слабыми народами. С другой стороны, «революционное оборончество» является результатом обмана капиталистами части пролетариев и полупролетариев города и деревни, которые по своему классовому положению в прибылях капиталистов и в империалистской войне не заинтересованы.

Конференция протестует еще и еще раз против низкой клеветы, распространяемой капиталистами против нашей партии, именно, будто мы сочувствуем сепаратному (отдельному) миру с Германией. Мы считаем германских капиталистов такими же разбойниками, как капиталистов русских, английских, французских и пр., а императора Вильгельма таким же коронованным разбойником, как Николая II и монархов английского, итальянского, румынского и всех прочих.

Наша партия будет терпеливо, но настойчиво разъяснять народу ту истину, что войны ведутся правительствами, что войны всегда бывают связаны неразрывно с политикой определенных классов, что эту войну можно окончить демократическим миром только посредством перехода всей государственной власти, по крайней мере в нескольких воюющих странах, в руки класса пролетариев и полупролетариев, который действительно способен положить конец гнету капитала.»

Одно из первых заседаний солдатской секции Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов

Организационный Комитет РСДРП (меньшевиков) 26 апреля, обсудив вопрос о коалиционном министерстве, постановил считать вступление представителей социалистических партий или Советов рабочих и солдатских депутатов в министерство для настоящего момента политически нецелесообразным и вредным для дела демократии и вменить в обязанность своим представителям в Исполнительном Комитете Совета рабочих и солдатских депутатов отстаивать в нем эту точку зрения. Обсудив вопрос о созыве международной социалистической конференции, организационный комитет меньшевиков послал в Стокгольм телеграмму с приветствием социалистическим партиям нейтральных стран, взявшим на себя инициативу созыва международной социалистической конференции, и с выражением своей полной готовности принять в ней участие и содействовать ее полному успеху.

Отдел международных сношений Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов сообщил по телеграфу в Англию, Францию, Италию, Швейцарию и Швецию постановление Исполкома Совета о созыве международной социалистической конференции с приглашением прислать делегатов в Петербург — от социалистических партий этих стран. Одновременно с этим была послана тем же отделом телеграмма английскому, французскому и итальянскому правительствам с просьбой оказать всякое содействие отъезду и проезду в Россию приглашенных делегатов.

Первое коалиционное правительство

Иногородний отдел Петроградского Совета 26 апреля из разных мест России получил около 100 телеграмм с выражением протеста против ноты Правительства от 18 апреля и с выражением доверия Совету рабочих и солдатских депутатов

Читайте подробнее о ноте Временного Правительства от 18 апреля.

В заседании Исполнительного Комитета Московского Совета Рабочих Депутатов 26 апреля обсуждался вопрос о коалиционном министерстве. Исполком отнесся к созданию такого министерства отрицательно. Также отрицательно отнесся Исполком к образованию при Временном Правительстве Государственного Совещания.

Агитационная открытка «8 часов»

Собрание Петербургской группы социал-демократии Польши и Литвы, заслушав доклад своего представителя в Петроградском Исполкоме Совета рабочих и солдатских депутатов, постановило:

«1) считать Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов единственным правомочным представителем всех элементов революционной демократии,

2) признать, что большинство делегатов Совета, вотируя заем Временному Правительству, создает иллюзии относительно способности этого правительства окончить войну на основе прочного мира и продолжает существование Временного Правительства, завоевывая для него силою своего авторитета доверие населения,

3) подчеркнуть, что только непримиримое революционное меньшинство, разоблачая в каждом шаге Временного Правительства его империалистическую и контр-революционную природу, должно привести к переходу власти в руки Совета,

4) поручить своему представителю и впредь выступать в Совете солидарно с его революционным меньшинством.»

Во Владимире состоялось общее собрание курьеров, швейцаров и других низших служащих казенных и общественных учреждений города. Собрание решило требовать установления восьмичасового рабочего дня, увеличения заработной платы на 100%, вежливого обращения со стороны должностных лиц и выдачи обмундирования за счет учреждения.

Морис Палеолог пишет 26 апреля про Керенского:

«Молодой трибун Совета необыкновенно красноречив. Его речи, даже самые импровизированные, замечательны богатством языка, движением идей, ритмом фраз, шпротой периодов, лиризмом метафор, блестящим бряцаньем слов. И какое разнообразие тона! Какая гибкость позы и выражения! Он по очереди надменен и прост, льстив и запальчив, повелителен и ласков, сердечен и саркастичен, насмешлив и вдохновен, ясен и мрачен, тривиален и торжественен. Он играет на всех струнах; его виртуозность располагает всеми силами и всеми ухищрениями.

Простое чтение его речей не дает никакого представления о его красноречии, ибо его физическая личность, может быть, самый существенный элемент чарующего действия его на толпу. Надо пойти его послушать на одном из этих народных митингов, на которых он выступает каждую ночь, как некогда Робеспьер у якобинцев. Ничто не поражает так, как его появление на трибуне с его бледным, лихорадочным, истерическим, изможденным лицом. Взгляд его — то притаившийся, убегающий, почти неуловимый за полузакрытыми веками, то острый, вызывающий, молниеносный. Те же контрасты в голосе, который — обычно глухой и хриплый — обладает неожиданными переходами, великолепными по своей пронзительности и звучности. Наконец, временами, таинственное вдохновение, пророческое или апокалиптическое, преобразует оратора и излучается из него магнитическими токами. Пламенное напряженное лицо, неуверенность или порывистость его слов, скачки его мысли, сомнабулическая медленность его жестов, его остановившийся взгляд, судороги его губ, его торчащие волосы делают его похожим на мономана или галлюцинирующего. Трепет пробегает тогда по аудитории. Всякие перерывы прекращаются; всякое сопротивление исчезает, все индивидуальные воли растворяются; все собрание охвачено каким-то гипнозом.

Но что за этим театральным красноречием, за этими подвигами трибуны и эстрады? — Ничего, кроме утопии, комедиантства и самовлюбленности!»