Кострома, 4 мая, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Список имен погибших, выгравированный на плитах меморалиа, а «Вечного Огня» в Костроме пополнится на 100 имен. По информации мэрии города, в результате поисков в военных архивах удалось установить личности еще 100 бойцов, погибших от ран в костромских госпиталях во время войны.

mary-troublemaker Вечный огонь

Работы на мемориале продлятся два дня и обойдутся без демонтажа плит. Имена на плиты добавят с помощью пескостроуйной машины и трафарета. Мэрия обещает продолжить обновление мемаориала — поиски в архивах продолжатся.

Справка ИА REGNUM

Во время войны Кострома была одним из эвакуационных пунктов, где действовали госпиталя для раненных бойцов. Всего по области действовало 49 госпиталей, 33 из них — в Костроме. Через костромские госпиталя за войну прошло более 50 тысяч бойцов и офицеров. 70% из них смогли вернуться в строй. Опубликованный в костромской книге памяти в 1994 году список умерших от ран и болезней в госпиталях Костромы и захороненных на воинском мемориальном кладбище доступен по ссылке.