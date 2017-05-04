Краснодар, 4 мая, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В Краснодарский край незаконно ввозили оружие. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, контрабандист задержан.

valio_subaru Оружие

Незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ был перекрыт в Краснодаре. Контрабандным путем оружие доставлялось с территории Украины с целью последующего сбыта.

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Через границу на Дону граждане Украины пытались незаконно провезти более 40 тонн сала

Подозреваемый уже задержан. Им оказался гражданин Украины.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории Украины в Россию незаконно везут и продукты питания. Так, осенью 2016 года в Ростовской области сотрудники миллеровской таможни пресекли четыре попытки граждан сопредельного государства незаконно перевезти свиное сало.

Кроме того, как заявлял 28 апреля 2017 года на заседании Совбеза РФ президент России Владимир Путин, с территории Украины также поступает значительный поток наркотиков.

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