Калуга, 4 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса одного из избирательных участков. Как сообщила 4 мая корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Сорокин, подозреваемый был задержан в электропоезде сообщением «Москва — Калуга-1» за совершение административного правонарушения — появления в общественном месте в состоянии опьянения.

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В ходе личного досмотра у мужчины обнаружена смесь, содержащая героин. В настоящее время по делу организованы следственные действия, направленные на сбор доказательств совершенного преступления.

Напомним, правоохранительными органами Калужской области в 2016 году было выявлено 985 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и пресечена незаконная деятельность 407 лиц. Изъято 41,9 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: 18,6 кг героина. К административной ответственности привлечено 769 лиц. Осуждены 383 человека. К лишению свободы приговорены 253 гражданина. В целом, наркоситуация в регионе оценивается как «напряженная». Особенно сложная наркообстановка отмечается в Калуге, Обнинске и в Боровском районе.