Краснодар, 4 мая, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Краснодарский край готов ввести курортный сбор. Об этом журналистам сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондартьев, передает 4 мая корреспондент ИА REGNUM. При этом глава региона отметил, что остается подождать только принятия соответствующего федерального закона. Когда это произойдет, уже известно.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Отдых на море

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке, Кабмин РФ одобрил в конце апреля.

Размер курортного сбора, в соответствии с проектом федерального закона, не превысит 100 рублей в сутки. При этом, например, отдыхающие в Адлере будут платить больше, чем те, кто выбрал для отдыха Темрюкский район.

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«Вопрос введения курортного сбора для Кубани особо актуален»

«Сбор может быть дифференцирован в зависимости от территории. Так, размер сбора в Сочи должен отличаться от суммы, взимаемой с туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор», — уточнил Вениамин Кондратьев.

Также предполагается, что целый ряд граждан будет пользоваться льготами. Речь идет о ветеранах войны, инвалидах, несовершеннолетних детях, малоимущих семьях. Каждый регион получит право самостоятельно установить этот перечень, так же как и размеры курортного сбора.

Как в очередной раз отметил Вениамин Кондратьев, подобная мера является необходимостью, так как количество отдыхающих в крае не пропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет региона. А, согласно законопроекту, средства от сбора будут поступать в региональный бюджет через специально созданные фонды и направляться исключительно на развитие инфраструктуры и благоустройство курортных городов. Только на реконструкцию водопроводного хозяйства в курортной зоне требуется минимум 14,8 млрд рублей, привел цифры глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2016 года президент РФВладимир Путинраспорядился ввести в России механизм курортного сбора.