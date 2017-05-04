Симферополь, 4 мая, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Если бы жители Крыма в 2014 году не сделали свой исторический выбор, как и Россия, то страшная участь одесситов, сожженных в Доме профсоюзов, ждала бы и многих других. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с журналистами 4 мая 2017 года.

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2 мая исполнилось 3 года с даты трагедии в Одессе, когда в результате варварского поджога, устроенного украинскими радикалами, погибло 48 человек. За прошедшие три года в официальном Киеве так и не смогли провести тщательное расследование. Как говорит Захарова, они просто не захотели: напротив, украинскими властями движет стремление заставить людей забыть о том, что случилось.

«И виноваты эти люди были только в одном. Они позволили себе выразить гражданскую позицию», — сказала Захарова, объяснив, что эта позиция была основана не на мнимых ценностях, а на тех ценностях, которые отвоевали отцы и деды погибших, на неприятии антиконституционного государственного переворота, совершенного в Киеве. Виновные так и не были наказаны.

Что же касается крымчан, то угрозы, которые направляли украинские власти в их адрес, были связаны не только с событиями 2014 года. Им угрожали, по словам Захаровой, только за то, что с детства эти люди сохраняли свою историческую память, говорили на русском языке, были верны своим принципам и идеалам. Она особенно подчеркнула всю важность того факта, что хватило воли у крымчан и сил у России, позволивших нам теперь быть вместе.

Говоря о санкциях, которые вводит Киев против Крыма, Мария Захарова указала на тот факт, что мы давно уже перестали удивляться подобным решениям, но главное — что эти решения идут в ущерб самому Киеву. Так, транспортная блокада Крыма привела к разрыву существовавших экономических связей, а продовольственная блокада обернулась потерей крымского рынка для киевских производителей. Энергетическая блокада, которая была организована экстремистами путем прямых терактов, привела к ускоренному запуску энергомоста между Крымом и Кубанью и обретению островом энергетической независимости от Украины.

Захарова уточнила, что основополагающие международные правовые документы квалифицируют причинение сознательного вреда гражданской инфраструктуре как акт терроризма. И тем не менее международной реакции осуждения этих поступков мы не видели.

«Так кому вы пытаетесь нанести больший урон? Жителям Крыма? Вы же считаете их своими гражданами, — обратилась Захарова к властям Украины, указывая, что к своим — так не относятся.

По ее мнению, в Киеве пытаются наказать крымчан за их выбор.

«Но эти действия подтверждают только одно: выбор был сделан правильно», — уверена официальный представитель МИД РФ.