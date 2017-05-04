Москва, 4 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Жалоба российских летчиков на Росавиацию, поданная в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), содержит недостоверную информацию: аннулирования указанного в петиции количества лицензий не было, передает 4 мая телеканал НТВ.

Dmitry A. Mottl Самолет Tу-154M

Комментируя петицию, поданную пилотами в ICAO, в российском ведомстве отметили, что действительно в апреле 2017 года Росавиацией аннулировано 409 свидетельств авиаперсонала. Но о тысячах речь не идет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что пилоты и другие работники авиационной отрасли обратились в ICAO с требованием проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств.

«Пилоты опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около 1 тыс. свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов», — сообщалось в петиции.

Пилоты утверждают, что российское ведомство аннулировало свидетельства сотен специалистов, не объясняя причин. В Росавиации указали на правомочность увольнений и на фальсификации в документах, выданных в частных организациях по подготовке летчиков.