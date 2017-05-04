Пекин, 4 мая, 2017, 12:55 — ИА Регнум. «Как мы неоднократно заявляли ранее, официальная позиция КНР по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова является последовательной и ясной. Пекин выступает за мирное урегулирование конфликта путем диалога», — отметил китайский дипломат.

Kz.china-embassy.org Посол КНР в РК Гэн Шуан

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что власти Китая не оставляют надежду на мирное решение корейского кризиса. По словам Гэн Шуана, шантаж, взаимные угрозы и провокации не смогут привести к стабилизации обстановки в регионе, пишет «Жэньминь жибао».

«Китай намерен продолжать развивать добрососедские отношения с КНДР, однако позиция по ядерной проблеме Корейского полуострова останется неизменной», — добавил Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, государственные СМИ Северной Кореи выступили с язвительными комментариями в адрес руководства КНР, обвиняя Пекин в заискивании перед Соединенными Штатами. Власти КНДР предупредили Китай о «серьезных последствиях», в случае если Пекин вновь попытается испытать терпение Пхеньяна.