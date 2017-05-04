Грозный, 4 мая, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Нефтяная «Роснефть» укрепляется в Чечне. Как стало известно сегодня, 4 мая, из сообщения корпорации, компания получает лицензии на разработку и добычу углеводородов в Чеченской Республике.

tpsdave Нефтепровод

Так, одна лицензия разрешает вести «Роснефти» работу на Бамутско-Датыхском участке недр, который располагается в пределах Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского районов республики. Вторую лицензию Роснедра выдала на Предгорненский участок недр в Урус-Мартановском, Грозненском и Шалинском районах Чечни.

Извлекаемые ресурсы нефти Бамутско-Датыхского участка составляют по категории D1 — 0,8 млн тонн и D2 — 1,3 млн тонн. Извлекаемые ресурсы нефти на Предгорненском участке — D1 — 3,4 млн тонн и D1 — 1,2 млн тонн.

Действуют разрешения на разработку и добычу углеводородов на участках в регионе до 30 апреля 2042 года. Эти участки «Роснефть» получила по итогам аукциона, проведенного в марте 2017 года.

ИА REGNUM передавало, что в марте на торги в Чечне выставлялись всего четыре участка: Бамутско-Датыхский, Предгорненский, Родниково-Северо-Ханкальский и Южно-Суворойский. Первые два остались за «Роснефтью». За Бамутско-Датыхский участок компания заплатила 2,3 млн рублей, за Предгорненский — 6,9 млн рублей.

Остальные два участка достались «Чеченнефтехимпрому» (ЧНХП). Отмечалось, что самым дорогим на аукционе был Южно-Суворовский участок, который в итоге продали за 37,4 млн рублей. Размер окончательного разового платежа за Родниково-Северо-Ханкальский составил 9,6 млн рублей.

Таким образом, «Роснефть» явным образом укрепляется в регионе. Однако еще в сентябре 2016 года корпорация заявила, что хочет полностью выйти из активов в Чечне и передать республике 100% акций «Чеченнефтехимпрома». Минэкономразвития поддержало предложение «Роснефти». Сделку могли закрыть до конца 2016 года.

Вообще в 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров обратился президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть региону его достояние — различные нефтяные активы. В конце июня 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев исключил ЧНХП из прогнозного плана приватизации на 2014−2016 годы, фактически начав процесс передачи, но этот процесс затянулся.

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Активы «Чеченнефтехимпрома» возвращаются в Чечню Власти ЧР обвиняли «Роснефть» в том, что компания не выполняет свои обязательства перед республикой. Претензия состояла в том, что «дочка» «Роснефти» — «Грознефтегаз», добывая около 1 млн тонн нефти в год, не создает дополнительные рабочие места, не платит налоги в республиканский бюджет. Однако в апреле 2017 года в Москве состоялась встреча главы «Роснефти» Игоря Сечина и Рамзана Кадырова. Стороны обсудили работу компании на территории Чечни; ход реализации соглашения, по условиям которого «Роснефть» оказала финансовую помощь региону на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения экологической и санитарной безопасности; меры по обеспечению жильем жителей Чечни, и в том числе работников «Грознефтегаза», а также договорились создать рабочую группу по повышению эффективности работы по совместным проектам. Позднее Кадыров встретился с Путиным, заявив, что ЧР и «Роснефти» удалось найти общий язык.

Через несколько дней также стало известно о том, что на встрече Сечина и Кадырова была достигнута договоренность о том, что «Роснефть» будет продолжать работу на территории региона без продажи активов. Тогда же глава российской нефтегазовой корпорации и глава Чечни пришли к соглашению о том, что «Роснефть» не обязана будет строить нефтеперерабатывающий завод на территории республики, который очень хотят возвести власти региона с привлечением иностранных инвесторов. Также, согласно договоренностям между сторонами, компания будет заниматься строительством социальной инфраструктуры, которая потом будет переходить в муниципальную собственность.

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В то же время, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля «Чеченнефтехимпром» и китайская CPTSA в Грозном подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве по геологическому изучению участков недр, выполнению геологоразведочных работ и разработке нефтегазовых месторождений на территории Чеченской республики. Так, CPTSA стала первым иностранным инвесторов в нефтяной области в ЧР. Власти региона надеются, что такое сотрудничество даст импульс к большему экономическому развитию региона. С другой стороны, как отмечает Neftegaz.ru, китайская компания может составить серьезную конкуренцию «Роснефти» в регионе.

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