Оренбург, 4 мая, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Прибывшие на место специалисты сделали заключение, что артиллерийский снаряд калибра 76 мм был с головным взрывателем, прошедшим канал ствола, со следами коррозии. Саперы транспортировали боеприпас в безопасное место, где уничтожили его накладным зарядом.

Александр Устинов Советские артиллеристы ведут огонь по врагу из 76-мм УСВ или ЗИС-22, 1941

Стоит отметить, что за последний месяц это не единственный случай, когда местные жители сообщают об опасных находках на территории Оренбуржья. Так, в середине апреля в Орске недалеко от аэропорта нашли боевую гранату РГД-5. В связи с угрозой для окружающих и невозможностью транспортировки принято решение об уничтожении гранаты на месте.

Чуть позже в Оренбурге арендатор частного гаража проинформировал правоохранителей о подозрительной коробке. Взрывотехники ОМОН обследовали гараж и обнаружили 10 гранат ВОГ-25П. Боеприпасы оказались боевыми выстрелами для подствольного гранатомета ГП-25.