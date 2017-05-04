Астана, 4 мая, 2017, 12:33 — ИА Регнум. 14 322 автомобиля приняли пункты сбора в Казахстане в рамках программы по выкупу старых автомобилей, сообщает сегодня, 4 мая, МИА «Казинформ» со ссылкой на Ассоциацию казахстанского автобизнеса.

Свалка машин

По данным Ассоциации, больше всего машин принято в Чимкенте (1897 единиц), Талдыкоргане (1163) и Алма-Ате (989). Средний возраст сдаваемых в утилизацию автомобилей — 25−30 лет.

«Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию: «ВАЗ — 2105», «ВАЗ — 2106», «ВАЗ-2101», «ГАЗ-3110», «Москвич-2140» и «Мазда 626». «Возрастным» транспортным средством, попавшим в Программу по выкупу ВЭТС, стал «Москвич» 1948 года выпуска в Уральске, а самыми «молодыми» автомобилями, переданными на утилизацию, стали два автомобиля 2012 года выпуска», — пишет издание.

В Казахстане государственная программа по утилизации старых автомобилей началась 21 ноября 2016 года. Пункты приема были открыты во всех областных центрах страны. Старые машины принимаются при условии наличия у автомобиля кузова, дверей, коробки передач и двигателя. Вес не должен превышать 3,5 тонны. За сдачу старого авто можно выручить от 48 до 150 тысяч тенге (8,7 тыс. — 27,1 тыс. рублей).

По официальным данным, на момент запуска программы, в Казахстане 58,3% автомобилей были старше 20 лет, и прогнозировалось, что население может сдать около 10 тыс. машин. Программа была направлена на решение экологических проблем, обновление автопарка и стимулирование производства в стране экологически чистых транспортных средств.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана при этом отмечает снижение числа автотранспортных средств в стране на 11,9%. Всего их насчитывается около 3 845 300.