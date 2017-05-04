Москва, 4 мая, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Как и предполагалось, российская валюта продолжает плавное ослабление против доллара США и единой европейской валюты. Старт был дан по итогам заседания ЦБ РФ, который понизил процентные ставки не на ожидаемые 0.25%, а на 0.50%, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейка рубль бережёт

«Но, несмотря на это, снижение рубля происходит не столь стремительным темпом, так как его поддерживает все еще существующий значительный «зазор» в процентных ставках и уровне инфляции в России и, например, в Штатах, стимулирующий спекулятивные сделки кэрри-трейд в облигациях федерального займа (ОФЗ).

Причем, что характерно на волне решения ЦБ РФ покупки гособлигаций резко увеличились после заседания ЦБ России, так как спекулянты явно хотели зафиксировать все еще интересную доходность», — пояснил эксперт.

«Дополнительным фактором, который оказывает давление на рубль, является неспособность нефтяных котировок продолжить рост, а также повышение ожиданий увеличения стоимости заимствований Федрезервом на июньском заседании», — считает Костенко.

Сегодня, 4 мая, по его мнению, ожидается, что плавное ослабление рубля продолжится в преддверии публикации 5 мая данных по занятости из США, которые, если будут позитивными, окажут поддержку доллару.

«Ближайшими целями по паре доллар/рубль является отметка в 59,50 рубля за доллар, в паре с евро цена может подрасти к 64,50 рубля за евро, но только в том случае, если на выборах во Франции победит Франции победит Эммануэль Макрон», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая за американскую валюту давали 57,20 руб. (+0,36%), евро оценивался 62,44 руб. (+0,25%). Центробанк РФ на 4 мая пересмотрел на повышение курсы иностранных валют — до 57,09 рубля за USD (+14 копеек) и до 62,32 рубля за EUR (+17 копеек).