Каракас, 4 мая, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Новые мощные демонстрации протеста, наиболее заметно проявившиеся в столице страны, завершились традиционным битьем витрин магазинов, актами мародерства и вандализма. Полиция против толпы применила обычные в таких случаях слезоточивый газ и дубинки. Не обошлось и без ноу-хау со стороны властей: памятуя о том, сколь высокую точность попадания демонстрируют «участники мирных манифестаций», забрасывая бутылками с «коктейлями Молотова» мотоциклы передвижных бригад силовиков, правоохранители решили пустить на улицу бронемашину.

Eneas De Troya Николас Мадуро

В ходе столкновений сторон погиб 17-летний демонстрант. Оппозиция не замедлила распространить информацию, что он был раздавлен этим самым бронетранспортером. Глава администрации муниципального центра Барута (пригород Каракаса) Херардо Блиде выступил с заявлением, что «юноша на самом деле скончался в госпитале от огнестрельного ранения». Министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Нестор Ревероль поддержал эту версию публикацией в своем твиттере, а СМИ Ultimas Noticias выложило видео, подтверждающее, что полицейская бронемашина никакого отношения к этой смерти не имеет.

Количество раненых и травмированных в ходе вчерашних столкновений варьируется в оппозиционных газетах от 160 до 300, проправительственная пресса останавливается на меньшей из названных цифр.

По словам венесуэльского корреспондента испанской АВС Эмили Бласко, «Николас Мадуро объявил, что больше выборы в Венесуэле проводиться не будут, поставив де-факто точку в вопросе о форме управления страной, выбрав диктатуру. Таким образом, рассчитывать на политические изменения легальным путем, то есть через победу большинства на выборах, уже не приходится. Большинство пытается теперь добиться смены вектора власти, протестуя на улице».

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По мнению журналиста, «поведение Мадуро показывает, что в его психике доминирует ген авторитаризма», и «теперь можно ждать только новых ударов со стороны диктатора по демократии. Это продолжение политики чавизма: при низкой цене нефти сегодня страна нуждается в новых контрактах с иностранными компаниями, готовыми покупать венесуэльское черное золото. Национальная Ассамблея достигла необходимых соглашений с инвесторами, однако президент наложил вето на все контракты. Его поддерживают наркосиндикаты, а консультируют, как удержать власть, кубинские специалисты, настоящие мастера по части антинародных репрессий».