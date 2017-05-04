Челябинск, 4 мая, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Запрет на походы детских группы в национальном парке Таганай объявлен в связи с особым противопожарным режимом. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе парка.

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Запрещает посещение парка детскими группами и проведение массовых мероприятий. Запрет вступил с 30 апреля, администрация парка усиливает меры против возникновения пожаров. Приостанавливаются работы бригад по обслуживанию линий электропередач и ремонту дорог, проходящих через территорию парка. На текущий момент возгораний на территории парка не зафиксированы.

«Вводится усиленное патрулирование территории парка. В этом году за обстановкой будут наблюдать не только с земли, но и воздуха. Для этого «на вооружение» поставлен мультикоптер. Он начнет полеты при выездах патрульной группы с высоток на Семибратке, Черной скале, хребте Большой Таганай, а также в Центральной усадьбе и поселке Магнитка» — сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

При национальном парке «Таганай» действует оперативная группа из 10 человек. Дополнительно экстренно могут быть задействованы еще 20 сотрудников-резервистов. Противопожарное оборудование включает в себя 4 лесопатрульных комплекса, 3-тонную автоцистерну, 4 грузопассажирских мотовездехода, 7 снегоболотоходов, колёсный трактор с навесным оборудованием, ранцевые огнетушители, рации, телефоны и прочий инвентарь.

Отметим, Национальный парк «Таганай» расположен в западной части Челябинской области, на расстоянии 130 км от Челябинска, он примыкает к границе Европы и Азии. Территория парка размещается в пределах двух муниципальных образований: Златоустовского городского округа и Кусинского муниципального района. Территориальным центром парка является Златоуст. С юга на север протяженность парка 52 км, с запада на восток около 10−15 км.

Площадь всего парка — 56 800 га (568 кв. км.), из нее покрытая лесом — 52 588 га (93% от площади), болота занимают 14 га, реки — 54 га, дороги, просеки — 608 га, пастбища, сенокосы — 509 га, гольцы, гари, пустыри — 1791 га, усадьбы — 1268 га.