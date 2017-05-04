Волгоград, 4 мая, 2017, 11:38 — ИА Регнум. 72-годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 2017 году Волгоград готовится встретить также масштабно, как и в прошлые годы. Во всех районах области состоятся митинги и патриотические акции, уроки Победы, концерты. Всего же. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 4 мая, в регионе запланировано более 100 крупных памятных, культурных, молодежных и спортивных мероприятий, приуроченных к памятной дате.

Uprt.volgograd.ru Скульптура «Родина-мать зовет!»

Традиции празднования Дня Победы нарушать не будут. Торжества начнутся рано утром 9 мая с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане. В 7:30 представители власти, силовых и правоохранительных органов, общественных организаций отдадут дань памяти защитников Отечества на главной высоте России.

Старт параду Победы будет дан в 10:00. По площади Павших Борцов, чеканя шаг, пройдут части Волгоградского гарнизона, регионального ГУ МЧС России, Волгоградской академии МВД и кадетского казачьего корпуса имени Недорубова. Зрителями парада станут и делегации из Испании, Франции, ФРГ, Словакии, Словении, Кипра, Японии. Они также станут участниками торжественных мерпориятий: возложат цветы к Вечному огню, поднимутся на Мамаев курган, побывают в музее-панораме «Сталинградская битва».

А в полдень от Дома Павлова волгоградцы, выстроившись в колонны, понесут портреты своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений далеких 40-х. Проследует «Бессмертный полк» до вершины Мамаева кургана.

Еще одно важное событие состоится у подножия мемориального комплекса 9 мая. Здесь в 13:00 торжественно откроется Аллея России.

Праздничная атмосфера будет царить в городе в течение всего дня: на Аллее Героев с 11:00 до 14:00 будут работать стилизованные солдатские привалы и солдатские кухни, горожане и гости города-героя смогут увидеть выставку исторической техники. На нижней террасе Центральной набережной в это время состоится фестиваль «Дети мира и дети войны». А вечером здесь пройдут большой праздничный концерт с участием Александра Маршала. Завершит День Победы праздничный салют.

На площади Павших борцов 5 и 7 мая жители и гости города смогут увидеть репетицию Парада Победы. Первая состоялась 3 мая. 7 мая пройдет традиционный спортивный праздник «Волгоградский марафон», посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот же день в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии представят большой праздничный концерт «Музыка Великой Победы».

Концертную программу «Мы наследники Победы» 8 мая на верхней террасе Центральной набережной предложат волгоградам творческие коллективы региона. В это же время на сцене у историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» пройдет концерт «Не смолкнет слава тех великих лет».

Вечером 8 мая на Мамаевом кургане волгоградцы и гости региона смогут увидеть новую версию уникальной видеопроекционной программы — акция «Свет Великой Победы» начнется в 20:30. В 2016 году зрителями стали тысячи волгоградцев и гостей города-героя. Благодаря современным технологиям, величественный монумент «ожил».

Волгоградцы увидели художественные образы различных исторических событий, сплетенные в одну трогательную и наполняющую сердце гордостью историю: создание монумента «Родина-мать зовет!», варварскую бомбардировку Сталинграда и День Великой Победы, где скульптура предстала как символ единства и непобедимости советского народа.

9−10 мая в Волгограде состоится II-я Международная конференция городов Памяти, в которой традиционно принимают участие города, пострадавшие в годы войны и известные во всем мире своим мужеством и героизмом. Совместный проект Волгограда и Дюнкерка (Франция) в дни Великой Победы объединит на сталинградской земле 19 участников из 8 стран.