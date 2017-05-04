Минск, 4 мая, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Между Белоруссией и Китаем существует «всепогодная» дружба, заявил 4 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями китайских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Сегодня, 4 мая, около 40 китайских журналистов региональных и центральных СМИ из десяти провинций Китая встретились с президентом Белоруссии во Дворце Независимости в рамках пресс-тура.

Лукашенко заявил, что самой близкой к Китаю в смысле сотрудничества европейской страной является Белоруссия.

«Сегодня нашу дружбу, которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю, мы называем всепогодной», — сказал лидер республики.

Он напомнил, что Белоруссия и Китай взаимодействуют во многих отраслях: в энергетике, строительстве, образовании, науке, туризме. При этом Лукашенко добавил, что 2017 год будет «переломным в двусторонних отношениях» и запустит новые, более масштабные проекты между двумя странами.

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Китайский проект нового Шелкового пути белорусский президент назвал «историческим и перекраивающим экономическую карту мира». В мае Лукашенко посетит саммит «Один пояс и один путь», которые пройдет в столице Китая. Во время посещения Пекина Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, где будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества Китая и Белоруссии.

Напомним, по мнению экспертов, реальные взаимоотношения Китая и Белоруссии сводятся к публичным декламациям о дружбе и сотрудничестве, которые не имеют под собой никаких серьезных оснований.

Так, в конце сентября 2016 года президент Белоруссии посетил Пекин, где был подписан ряд документов о совместных проектах на сумму $11 млрд. Однако, это не прямые инвестиции Китая, а только лишь «потенциальные, возможные и реальные» вложения, которые чаще всего не выделяются Белоруссии, поскольку КНР просто не заинтересована в белорусских проектах.