Хабаровск, 4 мая, 2017, 11:13 — ИА Регнум. 22 волонтера из Японии заложили в районе хабаровского села Сикачи-Алян «Лес дружбы», высадив 3000 саженцев кедра. Эта акция — пятая по счету за последние 19 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Японские экологи 19 лет сажают деревья в Хабаровском крае

В акциях по созданию Лесов дружбы принимают участие жители Японии разных возрастов — от студентов до пенсионеров. Все они верят в то, что каждый человек должен в своей жизни обязательно посадить дерево.

Экологическая миссия жителей Японии в Хабаровском крае давно стала доброй традицией. Экологи общественной организации «Мусасино Тамма — Хабаровск» сажают деревья в Хабаровском крае на протяжении 19 лет. За это время поселения Хабаровского края украсили более 50 тысяч растений. Посаженных японскими защитниками природы.

Завершив работы в районе села Сикачи-Алян, японские экологи высадят еще 20 семилетних кедров на набережной Хабаровска.