Вашингтон, 4 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Решение о запрете финансирования организации принято палатой представителей 3 мая. «Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону «Азов», — сообщается в решении.

Wanderer777 Техника националистического полка «Азов»

В документе сказано, что до конца финансового года (30 сентября 2017 г.) Вашингтон может потратить $150 млн на оказание помощи Украине. При этом Украине запрещено заключать контракты с «Рособоронэкспортом».

Напомним, в конце апреля стало известно, что Вашингтон в 2018 году сократит финансовую поддержку развивающихся стран: финансирование Украины урежут почти на 70%.

Читайте подробнее: В США на 70% урежут финансирование Украины в 2018 году — СМИ

2 мая посольство Украины в Вашингтоне сообщило, что США могут выделить Киеву в 2017 году не менее $560 млн.

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