Уфа, 4 мая, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Житель Уфы Айдар Хайруллин придумал способ зарядки телефонов и других гаджетов от пламени костра, на свое изобретение он получил два гранта, сообщает ГТРК Башкирии.

(сс) CWitte Костер

Созданный уфимским изобретателем генератор электроэнергии использует тепло от костра. С его помощью можно заряжать у костра любые смартфоны, фонарики и планшеты через USB.

Хайруллин уже приступил к массовому производству устройства, напоминающего маленький мангал. Заказы поступают от туристов из США и Великобритании.

Разработчик отметил, что самое важное в приборе — это подведение нужной температуры к генератору. Над усовершенствованием теплосъемника команда изобретателей работала долгое время.

Первые 100 генераторов электроэнергии уже отправлены заказчикам. Житель Уфы работает над новыми проектами, в числе которых и бесконтактный выключатель.

Уточняется, что для полной зарядки аккумулятора устройства требуется столько же времени, как и при использовании обычных зарядных устройств, подключенных к розетке.