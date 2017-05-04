Вашингтон, 4 мая, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Французскому астронавту Тома Песке удалось сделать несколько сотен снимков северного сияния с орбиты. Из этих снимков было сделано видео, опубликованное в твиттере астронавта.

Цитата из к/ф реж Цитата северное сияние с орбиты. Тома Песке. 2017

На кадрах, снятых с орбиты, видно северное сияние на Земле, ускоренное примерно в 25 раз.

Ранее NASA также опубликовало свое видео северного сияния. В середине марта были опубликованы кадры, снятые астронавтом Джеффом Уильямсом в 2016 году.